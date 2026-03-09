Dans un Chaudron en ébullition, les hommes de Philippe Montanier se sont brillamment imposés 2-0 face au Red Star. Un concurrent direct qui se retrouve désormais à huit points des Verts. Saint-Étienne continue ainsi de suivre le rythme imposé par Troyes en tête du championnat. Une victoire construite avec méthode, patience et maîtrise. Analyse statistique de la rencontre.

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, la dynamique stéphanoise est impressionnante : 5 matchs, 5 victoires et 15 points pris sur 15 possibles. Au-delà des résultats, c’est surtout l’équilibre retrouvé de l’équipe qui interpelle. Les Verts ont inscrit 10 buts sur cette série, tout en n’en encaissant que deux. Une preuve supplémentaire de la solidité défensive retrouvée.

Face au Red Star, Saint-Étienne n’a pas forcément dominé la possession (45 %). Mais l’équipe a parfaitement maîtrisé les moments clés du match. Le club du Forez a progressivement étouffé son adversaire. Les Franciliens terminent la rencontre avec 8 tirs dont seulement 2 cadrés, pour 0,56 xG. Un chiffre qui illustre l’efficacité du bloc défensif stéphanois.

Une organisation défensive qui protège Larsonneur

Dans l’un des premiers « inside » du coach, publié sur la chaîne YouTube du club, Philippe Montanier avait donné une consigne claire : protéger Gautier Larsonneur. Un objectif que les Stéphanois appliquent à la lettre depuis plusieurs semaines.

La rencontre face au Red Star fut très engagée, avec 115 duels disputés. Les Verts ont su répondre à l’intensité physique imposée par leur adversaire. Alpha Kanté s’est particulièrement illustré dans ce domaine. Le milieu défensif a disputé 15 duels, un volume important qui souligne son rôle clé dans l’équilibre de l’équipe.

Positionné en sentinelle, Kanté apporte un profil qui manquait cruellement ces dernières semaines. Avec 55 ballons touchés, il participe moins à la construction que Mahmoud Jaber ou Florian Tardieu lorsqu’ils occupaient ce poste. Mais sa mission est différente : récupérer, couvrir les couloirs et sécuriser l’axe.

En libérant ses milieux relayeurs pour les transitions, il permet au bloc stéphanois de rester compact et efficace. Mission accomplie hier soir.

Pedro confirme sa montée en puissance

Buteur lors de cette rencontre, Pedro continue de s’affirmer comme l’une des révélations stéphanoises du moment. L’ailier a livré une prestation très complète.

Avec 47 ballons joués, il a été l’un des principaux vecteurs offensifs des Verts. Très actif dans son couloir, il a multiplié les efforts et les projections vers l’avant. Il affiche notamment une progression moyenne de plus de 50 mètres.

Sa capacité à répéter les courses et à créer du danger correspond parfaitement au jeu de transition recherché par Montanier.

Mentionné parmi les joueurs à suivre par L’Équipe avant la rencontre, il a confirmé les attentes. Il inscrit un but et a constamment pesé sur la défense adverse.

Un réalisme fidèle à la méthode Montanier

Avec 12 frappes pour 4 tirs cadrés, Saint-Étienne n’a pas multiplié les occasions. Mais les Verts ont su se montrer efficaces dans les moments clés.

Cette gestion du tempo correspond parfaitement à la philosophie de Philippe Montanier : patience, maîtrise et efficacité. Les Stéphanois ont laissé le match se développer avant de frapper au moment opportun. Les buts inscrits à la 65e puis à la 80e minute ont définitivement scellé le sort de la rencontre.

Le Red Star a longtemps tenté de trouver la solution. Les Franciliens ont notamment utilisé un jeu direct et de longs ballons dans l’axe. Mais le bloc stéphanois, discipliné et compact, a su répondre présent.

Avec cinq victoires consécutives, l’AS Saint-Étienne confirme son redressement. Le club installe une dynamique très positive dans ce sprint final. La méthode Montanier commence clairement à porter ses fruits : une équipe plus solide, plus pragmatique et capable de faire la différence dans les moments importants.

La course à la montée reste disputée. Mais les Verts ont envoyé un message clair : ils sont désormais pleinement dans la bataille.