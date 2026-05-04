La semaine la plus importante de la saison commence aujourd'hui. Deux rendez-vous majeurs attendent les Verts et les Vertes d'ici samedi soir : la réception de Fleury en Arkema Première Ligue mercredi au stade Salif-Keïta (17h), et surtout le match de la vie face à Amiens samedi à Geoffroy-Guichard (20h) pour la dernière journée de Ligue 2 BKT. Un Chaudron à guichets fermés, une montée directe en Ligue 1 à aller chercher, un club entier suspendu au résultat. Entre les deux, la conférence de presse de Philippe Montanier jeudi donnera le ton avant l'échéance décisive. Les entraînements masculins se déroulent à huis clos toute la semaine — signe que la concentration est maximale. Voici le programme complet du 4 au 10 mai.
La semaine sous tension de l'ASSE
Lundi 4 mai
Entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)
Mardi 5 mai
Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (16h)
Mercredi 6 mai
Entraînement des pros masculins à huis clos
Arkema Première Ligue (Journée 22) : ASSE - Fleury au stade Salif-Keita (17h)
Jeudi 7 mai
Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (16h)
Conférence de presse avant #ASSEASC
Vendredi 8 mai
Entraînement des pros masculins à huis clos
Le groupe pour #ASSEASC (Ligue 2 BKT)
Samedi 9 mai
National 3 (Journée 25) : ASSE - Mâcon au stade Salif-Keita (18h)
Ligue 2 BKT (Journée 34) : ASSE - Amiens au stade Geoffroy-Guichard (20h)
Dimanche 3 mai
Soins et entraînement des pros masculins à huis clos
U19 National (Journée 26) : Nice - ASSE au stade Andre-Donati (15h)
U17 National (Journée 26) : ASSE - Nice sur le terrain Georges-Bereta (15h)