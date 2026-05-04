La tension est à son comble cette semaine. L'ASSE reçoit Amiens et devra s'imposer. Voici le programme d'une semaine qui pourrait être historique. La semaine sous tension de l'ASSE

Lundi 4 mai

Entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Mardi 5 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (16h)

Mercredi 6 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Arkema Première Ligue (Journée 22) : ASSE - Fleury au stade Salif-Keita (17h)

Jeudi 7 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (16h)

Conférence de presse avant #ASSEASC

Vendredi 8 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Le groupe pour #ASSEASC (Ligue 2 BKT)

Samedi 9 mai

National 3 (Journée 25) : ASSE - Mâcon au stade Salif-Keita (18h)

Ligue 2 BKT (Journée 34) : ASSE - Amiens au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 3 mai

Soins et entraînement des pros masculins à huis clos

U19 National (Journée 26) : Nice - ASSE au stade Andre-Donati (15h)

U17 National (Journée 26) : ASSE - Nice sur le terrain Georges-Bereta (15h)

Source : ASSE.fr