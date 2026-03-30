Après la parenthèse internationale, l’AS Saint-Étienne (ASSE) replonge dans le vif du sujet avec un programme chargé et décisif. Les Verts entament la dernière ligne droite de leur saison en Ligue 2 avec un déplacement crucial à Nancy ce samedi. Un rendez-vous important dans la course aux objectifs, qui doit confirmer la dynamique entrevue avant la trêve.

En coulisses, la semaine sera rythmée par une préparation studieuse. Entre séances à huis clos et entraînement ouvert au public, le groupe stéphanois va monter en puissance avant ce choc de la 29e journée. La conférence de presse d’avant-match permettra également de prendre la température avant cette rencontre attendue.

Du côté des féminines, l’heure est à la préparation. Après leur succès face à Lens, les Vertes disposent de plusieurs semaines pour peaufiner leur plan avant un déplacement de prestige au PSG. Enfin, les jeunes ne seront pas en reste avec plusieurs échéances importantes, notamment pour la réserve qui disputera son dernier match du Challenge Espoirs.

Une semaine dense, à l’image d’un sprint final qui s’annonce palpitant pour tout le club.

La semaine de l'ASSE

Lundi 30 mars