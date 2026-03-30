Après la parenthèse internationale, l’AS Saint-Étienne (ASSE) replonge dans le vif du sujet avec un programme chargé et décisif. Les Verts entament la dernière ligne droite de leur saison en Ligue 2 avec un déplacement crucial à Nancy ce samedi. Un rendez-vous important dans la course aux objectifs, qui doit confirmer la dynamique entrevue avant la trêve.
En coulisses, la semaine sera rythmée par une préparation studieuse. Entre séances à huis clos et entraînement ouvert au public, le groupe stéphanois va monter en puissance avant ce choc de la 29e journée. La conférence de presse d’avant-match permettra également de prendre la température avant cette rencontre attendue.
Du côté des féminines, l’heure est à la préparation. Après leur succès face à Lens, les Vertes disposent de plusieurs semaines pour peaufiner leur plan avant un déplacement de prestige au PSG. Enfin, les jeunes ne seront pas en reste avec plusieurs échéances importantes, notamment pour la réserve qui disputera son dernier match du Challenge Espoirs.
Une semaine dense, à l’image d’un sprint final qui s’annonce palpitant pour tout le club.
La semaine de l'ASSE
Lundi 30 mars
Entraînement des pros masculins à huis clos
Mardi 31 mars
Entraînement des pros masculins à huis clos
Mercredi 1er avril
Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines à huis clos
Jeudi 2 avril
Entraînement des pros masculins ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (10h45)
Entraînement des pros féminines à huis clos
Conférence de presse avant #ASNLASSE
Vendredi 3 avril
Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines à huis clos
Samedi 4 avril
Entraînement des pros féminines à huis clos
Ligue 2 BKT (Journée 29) : Nancy - ASSE au stade Marcel Picot (20h)
U19 National : Tournoi de Saint-Joseph
U17 National : Tournoi de Montaigu
Dimanche 5 avril
Challenge Espoirs : ASSE - Toulouse à huis clos
U19 National : Tournoi de Saint-Joseph
U17 National : Tournoi de Montaigu