L’OGC Nice pourrait devoir composer sans l’un de ses principaux atouts offensifs lors du barrage aller face à l’ASSE. Sanctionné d’un nouveau carton jaune ce week-end, Elye Wahi se rapproche fortement d’une suspension qui pourrait peser lourd dans cette double confrontation décisive.

Alors que l’ASSE prépare déjà son barrage d’accession à la Ligue 1 contre Nice, une information retient particulièrement l’attention du côté stéphanois. Lors de la dernière journée de championnat, Elye Wahi a reçu un nouveau carton jaune. Un avertissement qui correspond à son cinquième de la série et qui pourrait automatiquement entraîner une suspension pour le barrage aller face aux Verts. Pour l’instant, aucune officialisation n’a encore été faite puisque la commission de discipline doit confirmer la sanction ce mercredi soir. Mais selon le règlement en vigueur, l’attaquant niçois devrait normalement manquer la première manche de cette double confrontation.

Un absent potentiel qui changerait beaucoup de choses

Même si Nice traverse une période délicate, l’absence éventuelle d’Elye Wahi représenterait forcément un coup dur pour le club azuréen. L’attaquant reste l’un des joueurs les plus dangereux de l’effectif niçois malgré une saison irrégulière collectivement. Sa vitesse, sa capacité à prendre la profondeur et son explosivité dans les transitions représentent des armes importantes. Philippe Montanier l’a d’ailleurs rappelé dimanche soir après l’officialisation du barrage : l’ASSE s’attend à affronter une équipe avec "beaucoup de qualité". Une éventuelle suspension de Wahi pourrait néanmoins modifier certains équilibres offensifs côté niçois.

Du côté stéphanois, cette situation est évidemment suivie avec attention, même si personne ne souhaite encore tirer de conclusions définitives avant la décision officielle de la commission. En effet, un doute subsiste sur le fait que le Niçois soit suspendu pour la finale de la coupe de France. Si les délais de mise en oeuvre des décisions restent le mêmes que pendant toute la saison, cela ne devrait pas être le cas.

Wahi et Nice attendent la commission de discipline

Comme souvent dans ce type de dossier disciplinaire, il faudra désormais attendre la réunion officielle de la commission pour obtenir une confirmation définitive. Le règlement concernant l’accumulation des cartons jaunes laisse toutefois peu de place au doute si le compteur de Wahi est bien validé à cinq avertissements.

Une chose est sûre : cette information n'est pas anodine pour l’ASSE et Nice. Après une qualification extrêmement éprouvante contre Rodez, les Stéphanois savent qu’ils devront élever leur niveau pour espérer retrouver la Ligue 1. Et l’absence possible d’un joueur aussi important qu’Elye Wahi pourrait forcément peser dans l’approche de cette première manche.