Malgré une saison difficile pour l’AS Saint-Étienne, Zuriko Davitashvili s’est illustré par plusieurs performances individuelles de haut niveau, au point de devenir un joueur incontournable de l’effectif. L’ailier géorgien était d’ailleurs en lice pour le titre de plus beau but de la saison en Ligue 1.

Recruté à l’été 2024 en provenance des Girondins de Bordeaux pour 6 millions d’euros, Davitashvili n’a pas tardé à s’imposer dans le onze stéphanois. Dès les premières journées, il s’est montré décisif, inscrivant 5 buts en 9 matchs, tous marqués durant le mois d’octobre. Un mois au cours duquel il s’est particulièrement illustré, avec un triplé face à Auxerre et un doublé contre Angers, des performances qui lui ont valu d’être élu joueur du mois en Ligue 1.

Une première saison a l’ASSE marquée par des hauts… et des bas

Sur l’ensemble de la saison 2024-2025, le Géorgien a pris part à 33 rencontres de Ligue 1, inscrivant 9 buts et délivrant 8 passes décisives. Il termine ainsi meilleur passeur et deuxième meilleur buteur de l’ASSE, derrière Lucas Stassin. Régulièrement impliqué dans les actions offensives de son équipe, Davitashvili a souvent porté l’attaque stéphanoise à lui seul. Néanmoins, son irrégularité a freiné son impact sur la durée.

Malgré ses efforts, ses performances n’ont pas suffi à influer positivement sur les résultats collectifs. L’ASSE a connu des difficultés offensives persistantes, et plusieurs des buts marqués par Davitashvili – face à Monaco, Strasbourg, Lille ou encore le PSG – n’ont pas permis d’éviter la défaite. Son style de jeu, jugé parfois trop individualiste, a également fait l’objet de critiques quant à sa contribution au collectif.

Davitashvili a inscrit le plus beau but de la saison

La Ligue 1 a récemment dévoilé la liste des joueurs nommés pour le plus beau but de la saison, et Zuriko Davitashvili y figure aux côtés de Jonathan Rowe, João Neves, Georges Mikautadze, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Amine Gouiri et Anass Zaroury. Le joueur stéphanois était nommé pour son deuxième but contre Auxerre (victoire 3-1), inscrit le 5 octobre dernier. Après avoir mis à mal la défense de l’AJA, il avait trompé Donovan Léon d’une frappe déviée.

Un but qui fera sans doute débat, le géorgien semble avoir inscrit des buts plus "jolis" que celui-ci. La Ligue à d’ailleurs dévoilé les critères pour être nommé à ce titre : "L’élection du #ButdelaSaison regroupe tous les #ButsduMois élus au cours de la saison. Le but vainqueur est 100% choisi par les fans. Vous votez, vous décidez ! 👊"