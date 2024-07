Le second match amical de l’ASSE a été l’occasion de découvrir de nouveaux visages. Les nouvelles recrues stéphanoises ont toutes eu un peu de temps de jeu. Yunis Abdelhamid, Ben Old, et Augustine Boakye ont commencé la partie, tandis que Zuriko Davitashvili est entré en seconde période. L’ASSE s’est imposée 4-1, mais le club est bien conscient qu’il faudra encore se renforcer.

Wadji, encore absent un moment ?

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe revient sur ce succès acquis en seconde période face au dernier 8ᵉ du championnat de Liga. Durant cette partie, Olivier Dall’Oglio a dû composer sans plusieurs joueurs, blessés ou en phase de reprise : « Léo Pétrot et Florian Tardieu soignent encore leurs blessures. Mickaël Nadé, qui a signé cette semaine un contrat de quatre ans plus une année en option, est en phase de reprise. Thomas Monconduit a rechuté, tout comme Aïmen Moueffek qui inquiète un peu plus après une nouvelle douleur aux quadriceps. »

Les nouvelles sont encore moins rassurantes pour Ibrahima Wadji. L’attaquant stéphanois n’avait pas pu disputer beaucoup de rencontres la saison passée en raison de blessures et rechutes. Mais celui qui a offert la montée en Ligue 1 au club stéphanois semble de nouveau s’être blessé. À peine trois minutes après le coup d’envoi du match, il s’est tenu l’arrière de la cuisse. Le staff stéphanois n’a bien évidemment pas insisté et l’a fait sortir immédiatement du terrain, remplacé par Ibrahim Sissoko.

« Ibrahima Wadji s’est arrêté net après sa toute première accélération, quittant rapidement ses partenaires après seulement deux minutes de jeu, en se tenant l’arrière de la cuisse droite. » C’est une mauvaise nouvelle pour le club et l’ensemble de ses supporters venus en nombre assister à ce match.

Un mercato qui va s’accélérer dès cette semaine pour l’ASSE ?

Si de nombreux jeunes ont pu disputer leurs premières minutes sous le maillot stéphanois, il est important de poursuivre le mercato. La première mi-temps a été délicate. L’étincelle est venue de Zuriko Davitashvili en seconde mi-temps (deux buts et une passe décisive), bien entouré par une équipe qui semblait avoir du répondant, à l’image d’Othman, buteur. Coach Dall’Oglio s’est d’ailleurs félicité de la prestation de l’ancien Bordelais : « C’est un joueur intéressant. Il se passe vraiment quelque chose quand il touche le ballon, se félicitait Dall’Oglio. Il est encore jeune, mais on voit qu’il a de l’expérience. »

Depuis quelques jours, la rumeur concernant Sebastian Nanasi, 22 ans, prend de l’ampleur. Le Suédois est pressenti pour être la cinquième recrue du mercato stéphanois. Interrogé, Olivier Dall’Oglio n’a pas apporté de précisions supplémentaires, tout comme pour Pedro Diaz, 26 ans, également évoqué du côté du Forez. Cependant, le média rapporte que l’attaque et le milieu sont les priorités. « Les Verts ont besoin d’un numéro neuf mature et qui marque. L’expérience est aussi le critère principal au milieu de terrain. Si le staff stéphanois semble vouloir intégrer Antoine Gauthier et Louis Mouton dans la rotation, la recherche de valeurs sûres est aussi dans ce secteur de jeu une priorité. »

En tout cas, l’ASSE veut se montrer active lors de ce mercato, comme l’a souligné une nouvelle fois ODO. « Comme beaucoup d’équipes, on est dans une période où tout le monde scrute. À une semaine près, la situation d’un joueur peut changer. On a des pistes évidemment et tout le monde au club connaît nos besoins. Après, il faut trouver un équilibre entre l’économie du club et le sportif. »