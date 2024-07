Les Girondins de Bordeaux traversent une crise catastrophique. Empêtré dans des problèmes financiers, Gérard Lopez a pris la décision de renoncer au statut professionnel. Conséquence directe, les contrats des joueurs sont immédiatement rompus. Parmi eux, un bordelais intéresse tout particulièrement l’ASSE… Pedro Diaz.

Les jours passent et les mauvaises nouvelles s’enchaînent du côté de la Gironde. Cette semaine, Gérard Lopez a d’abord renoncé à faire appel devant la DNCG, actant la relégation administrative en N1. Quelques jours plus tard, le président des Girondins a informé la Fédération Française de Football que les Girondins renonçaient à leur statut professionnel. Conséquence immédiate, les contrats sont rompus, y compris au centre de formation. Dans un contexte économique où le football français se trouve en grande difficulté, les clubs observent avec grande attention les opportunités. L’ASSE ne fait pas exception à la règle et surveille de très près un ex-joueur d’Albert Riera.

Pedro Diaz attise les convoitises

Ce vendredi, FootMercato avançait que Pedro Diaz était dans le viseur de trois clubs français : » Le meilleur joueur bordelais reste sans doute Pedro Diaz. Le milieu espagnol, très élégant balle au pied, a réalisé une très belle première saison chez les Girondins (38 matches, 7 buts, 5 passes décisives). Convoité en Ligue 1 et en Liga par Valence notamment, le milieu de 26 ans a une très belle cote sur le marché des transferts. En Ligue 1, il est aussi suivi concrètement et dispose déjà de 2 offres sur la table pour cet été. Il a déjà donné sa priorité à un retour en Espagne. Estimé à plus de 7 millions d’euros, il va donc finalement rejoindre son prochain club librement et risque d’être la très bonne affaire. «

L’ASSE sur les rangs

Nous sommes en mesure de vous indiquer que l’ASSE fait partie des clubs intéressés. Les Verts apprécient le joueur et le suivent depuis plusieurs semaines. Validé par le système Data de Jaeson Rosenfeld, le board stéphanois voit en Pedro Diaz une réelle opportunité de marché. De quoi venir compenser le départ de Dylan Chambost à moindre coût. Attentifs à la situation des Girondins, les Verts ont depuis avancé leurs pions. Le projet stéphanois a été présenté au joueur et à son entourage. Pour autant, il ne sera pas simple de récupérer le milieu espagnol. Celui-ci privilégie un retour en Espagne et ne manque pas de propositions comme l’indique Foot Mercato.

Qui es-tu Pedro Diaz ?

Meneur de jeu, Pedro Diaz peut également jouer en tant que relayeur. Doté de qualités techniques au-dessus de la moyenne, il a rapidement fait parler de lui en Ligue 2 par son jeu de passe et sa qualité de frappe impressionnante.

Pedro Diaz

26 ans

Espagnol

1.80 m

Droitier