L’ASSE vient de finir sa troisième semaine de préparation. Après avoir été tenu en échec par Clermont (1-1, but de Mouton), les Verts l’ont emporté contre le 8ᵉ de Liga Villarreal (3-1, but d’Othman et doublé de Davitashvili). À 3 semaines de son retour en ligue 1, l’ASSE a encore de nombreux dossiers à gérer sur le mercato. Arrivées, dégraissage, préparation… zoom sur la semaine importante qui arrive dans le Forez !

Nanasi est espéré

Sebastian Nanasi, c’est le dossier qui agite le peuple vert. Inconnu encore il y a une semaine, les commentaires des suiveurs suédois sur le joueur ont donné de grands espoirs aux supporters. La concurrence sur le dossier également (Seville, Werder de Brême, Stuttgart…). L’ASSE serait en pôle pour recruter l’international suédois et le club compte bien conclure ce dossier cette semaine.

Toutefois, le Progrès précise : « Côté suédois, on s’attend à une offre des Verts, mais l’idée serait de conserver ce créateur (6 buts, 9 passes décisives en 17 matchs) pour les barrages de Ligue des champions (manche retour le 30 juillet après une victoire 4-1 contre les Féroïens de Klaksvik). » Il jouera donc demain son dernier match avant de rejoindre le Forez ? C’est en tout cas la volonté du board stéphanois !

Le buteur, la priorité de l’ASSE

C’est un secret de polichinelle, l’ASSE devait se renforcer sur l’aspect offensif. Avec les retours de prêts dans leur club respectif de Stéphane Diarra (FC Lorient), Nathanaël Mbuku et Irvin Cardona (Augsburg), le club ne compte que 3 joueurs confirmés (Sissoko, Wadji, Cafaro) dans le secteur offensif à l’issue de la saison 2023-2024.

La nouvelle direction a donc priorisé l’arrivée de joueurs offensifs. Ben Old, l’international néo-zélandais, est arrivé en provenance de Wellington (D1 Australie). Augustine Boakye signe d’Autriche et Zuriko Davitashvili a déménagé de Bordeaux à Saint-Etienne pour découvrir la ligue 1. Quoi qu’il en soit, les ailes stéphanoises sont désormais pourvues de talent.

Au poste d’avant-centre, l’ASSE compte deux joueurs : Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji. Malheureusement, le club compte recruter une pointure dans un poste clef. Les deux joueurs n’ont pas de saisons dans l’élite du football français. Ainsi, le club veut un joueur qui saura inscrire 15 buts et ainsi valoriser le travail de toute une équipe. Après l’échec Ludovic Ajorque (qui a finalement signé à Brest), les Verts ont pour priorité de faire signer un numéro 9. Aucun nom n’a encore véritablement fuité, mais la blessure d’Ibrahima Wadji renforce la volonté de se renforcer à ce poste !

La préparation s’intensifie !

La préparation va continuer évidemment jusqu’au week-end du 18 août. Pour la première journée de ligue 1, l’ASSE se déplacera à Monaco. Avant cela, les Verts auront deux matchs amicaux durant cette semaine. Ce mercredi contre Montpellier à 18h à Lunel. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio auront ensuite une opposition contre le GF38 au Chambon sur Lignon ce samedi à 17h.

Olivier Dall’Oglio s’est d’ailleurs exprimé sur la semaine à venir à l’issue du match contre Villarreal : « Ces dernières semaines, le travail a été lourd et, à partir d’aujourd’hui, on entre dans une autre phase avec des matches de préparation plus rapprochés. Le travail à l’entraînement va être plus léger et les temps de jeu vont être différents, il y aura un turnover aussi. »