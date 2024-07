Sebastian Nanasi, joueur formé à Malmö FF, émerge comme l’un des talents les plus prometteurs du football suédois. À seulement 21 ans, il a déjà montré une maturité et des qualités techniques qui font de lui un très grand espoir dans son pays. L’AS St-Etienne, dont le recrutement est pour l’heure intéressant, semble vouloir accélérer et montrer les crocs sur le marché des transferts. L’intérêt qu’elle porte pour Nanasi en est la preuve. Présentation…

L’AS St-Etienne a décidé d’accélérer son mercato et semble également en capacité de casser sa tirelire. Si les informations parues hier sur Aftonbladet se confirment, les stéphanois pourraient bien marquer les esprits. Il ne s’agit plus d’une piste franco-française convenue, mais d’un vrai coup visant un joueur que de nombreux clubs en Europe semblent vouloir attirer. Si Rennes, le Werder ou l’Ajax sont sur le dossier, l’ASSE pourrait avoir un coup d’avance selon Foot Mercato. Mais qui est ce joyau qui parait avoir excité les indicateurs du logiciel data de Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ?

Des débuts poussifs pour Nanasi

Né à Kristianstad en Suède, Sebastian Nanasi fait ses premiers pas dans le monde du football avec le club local du Kristianstad FC. C’est là qu’il découvre le monde professionnel et entame sa formation. En 2018, il rejoint le Malmö FF et son équipe des moins de 19 ans. En juin 2020, Nanasi prolonge son contrat avec le Malmö FF, signe de la confiance du club en son potentiel. Peu après, il est prêté au Varbergs BoIS (D2 suédoise) pour acquérir de l’expérience et du temps de jeu supplémentaire.

De retour dans son club, Sebastian Nanasi joue un rôle de plus en plus important dans les performances de Malmö. L’équipe, alors entraînée par Milos Milojevic, profite d’un Nanasi qui impressionne en coupe de Suède (2 buts et 1 passe décisive en 4 rencontres) et atteint cette année-là la finale de la compétition. Toutefois, après le quart de finale, Nanasi subit une légère blessure et son coach décide de se passer des services du jeune talent.

Le bonheur est dans le prêt…

Pendant l’été, Nanasi est prêté à Kalmar afin qu’il renforce l’équipe durant la saison automnale qui correspond à la deuxième partie du championnat suédois. Parallèlement, Milos Milojevic quitte Malmö FF. Les résultats de Malmö se dégradent tandis que Nanasi obtient beaucoup de temps de jeu du côté de son nouveau club, Kalmar, et améliore ses statistiques (5 buts et 5 passes décisives). Alors que Malmö va mal, Nanasi s’épanouit et progresse à Kalmar. Selon les observateurs locaux, il aurait été difficile de conserver une place de titulaire pour Nanasi au sein du MFF, surtout dans une équipe en difficulté. À l’époque, le principal reproche fait à Sebastian Nanasi est qu’on ne peut pas toujours compter sur son travail à la récupération du ballon.

Retour à Malmö et début de la montée en puissance de Sebastian Nanasi

Printemps 2023. Nanasi est de retour à MFF et c’est maintenant un joueur complètement différent. Il a aussi « son » entraîneur avec lui. Rydström est arrivé et il est évident que Nanasi va jouer un rôle clé, même s’il reste un peu dans l’ombre des percées d’Anders Christiansen et de Hugo Larsson, repoussant Nanasi sur un côté, le gauche de préférence. Mais de son poste d’ailier, il devient essentiel pour l’attaque de MFF. Même ‘il marque principalement contre les équipes les plus faibles et ne se distingue pas contre les grandes équipes, Nanasi grandit encore et encore. A la fin de la saison, il reçoit le prix du Meilleur joueur de l’année lors du Fotbollsgalan. Un peu plus d’un an après ne pas avoir vraiment trouvé sa place à MFF. La preuve d’un talent certain et d’un caractère affirmé.

Nanasi : le Messi suédois ?

Cette année, il a manifestement franchi une nouvelle étape. Sebastian Nanasi est régulièrement élu meilleur joueur des rencontres auxquelles il participe. Selon les suiveurs du MFF, il alterne des périodes dans les matchs durant lesquelles il surclasse ses adversaires, puis des périodes moins bonnes où il est simplement le meilleur sur le terrain… Il y a quelque chose de magique dans sa manière de dribbler, de trouver des espaces et des failles dans la défense adverse. C’est un pur plaisir de le voir jouer au football avec Malmö FF selon les nombreux supporters qui témoignent de leur admiration pour ce diamant qui reste à polir, se laissant même aller à le comparer avec Messi !

Enzo Pailot, jeune étudiant à l’ESJF de Lille, a tout récemment analysé les points forts et les axes de progrès de ce joueur qui a tout de la vraie bonne pioche et du futur grand…

Selon lui, Sebastian Nanasi possède un bagage technique bien au-dessus de la moyenne. Il possède une justesse technique et décisionnelle remarquable dans les petits espaces, aidée par sa quasi-ambidextrie et sa vivacité, qui facilitent les combinaisons. Il a une compréhension exceptionnelle des espaces et une grande intelligence situationnelle, ce qui lui permet de s’adapter et de créer des opportunités pour ses coéquipiers. Par ailleurs, Nanasi est très à l’aise face au jeu et capable de s’en sortir brillamment dos au jeu. Il est également un bon tireur de coups de pied arrêtés, trouvant presque toujours les bonnes zones malgré un léger manque de puissance parfois.

Des défauts à gommer, mais un potentiel très prometteur !

S’agissant des axes de progrès, Nanasi semble manquer de puissance. Cela le pénalise dans tous les aspects du jeu, y compris les duels au sol et aériens, les centres, les corners et les frappes lointaines. Il est dominé dans les duels aériens malgré une taille intéressante pour sa zone d’expression sur le terrain. Autre limite : son manque de vélocité. Cela restreint sa capacité à amener le danger en profondeur et dans les un contre un. Enfin, bien que sa qualité technique soit élevée, sa première touche est parfois approximative et nécessite du travail.

Sebastian Nanasi est de toute évidence un joueur qui n’a pas encore terminé sa post-formation. Il devra encore progresser pour devenir un joueur incontournable et indispensable dans son prochain club, que ce soit St-Etienne ou un autre. Toutefois, il a tout d’un futur grand et d’un joueur dont la cote pourrait fortement augmenter dans les prochaines années…