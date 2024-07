Ce n’est pas passé inaperçu lors du match contre Villarréal (victoire 3-1), l’entrejeu de l’ASSE souffre de nombreuses absences. Amputé de Florian Tardieu, Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari mais surtout Aimen Moueffek. D’ailleurs, concernant l’international espoir marocain, l’inquiétude grandit dans le Forez.

La préparation a commencé depuis le 8 juillet pour l’ASSE. Les Verts viennent donc par le biais de ce match amical victorieux de cloturer la troisième semaine de préparation. Forcément, les organismes sont mis à rude épreuve et les bobos s’accumulent dans le Forez. Privé de 11 joueurs contre Clermont, les Verts ont dû faire sans 9 joueurs (Monconduit, Nade, Bouchouari, Amougou, Aiki, Tardieu, Petrot, Bentayg et Moueffek).

Moueffek, l’ASSE a peur

Il a été le dossier de cette fin de saison. Aimen Moueffek, l’enfant du Forez, a finalement prolongé son contrat dans son club formateur. En effet, l’international espoir marocain, est désormais lié à l’ASSE pour quatre saisons supplémentaires. Un signal fort envoyé par la nouvelle direction du club. Malade pour la reprise, il a réalisé la première semaine d’entraînement avant de se blesser !

Absent pour le championnat ?

Selon L’équipe : « Aïmen Moueffek qui inquiète un peu plus après une nouvelle douleur aux quadriceps ». Olivier Dall’Oglio avait affirmé à EVECT, à l’issue de la séance que « Ce sera un peu plus long que pour les autres (Léo Pétrot et Florian Tardieu, ndlr). Il s’est blessé en haut de la cuisse. Je n’ai pas encore les délais, c’est toujours compliqué de donner des dates mais il est aux soins. Ce n’est pas une déchirure, c’est une contracture gênante en haut du quadriceps qui provoque une gêne lorsqu’il frappe. Ce n’est pas méchant mais il faut attendre parce que c’est mal placé. »

Ce dimanche soir le Progrès va plus loin en affirmant que « sa présence lors de la reprise à Monaco est de plus en plus incertaine. » ! Grosse Tuile pour l’ASSE !