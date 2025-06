L’ASSE clôturera sa préparation pour la saison 2025-2026 du côté de l’Italie. Elle affrontera l’équipe de Cagliari, à l’occasion du Trophée Gigi Riva. Mais pourquoi les Verts sont-ils invités à ce tournoi ?

Le président du club de Cagliari a tenu une conférence de presse ce jeudi 26 juin. Il y a évoqué, à la fin de cette conférence, la création d’un trophée. Un trophée qui rendra hommage à Luigi Riva, véritable légende du football italien et du club de Cagliari. Décédé il y a un an et demi, il s’agit là du meilleur buteur de l’histoire de la sélection italienne.

Après une saison à l’AC Legnano, Luigi Riva s’engage à Cagliari à l’âge de 19 ans. Il y jouera 374 matchs et inscrira 207 buts avant de prendre sa retraite en 1976. Il devient international italien en 1965 et inscrit 35 buts en 42 matchs avec la sélection avant de prendre sa retraite internationale en 1974.

Pourquoi l’ASSE est-elle invitée ?

Tommaso Giulini, président du club de Cagliari, a annoncé la création du Trophée Gigi Riva, en hommage à la légende du club décédée le 22 janvier 2024. Vainqueur de la Serie A en 1969-1970, Cagliari s’était qualifié pour la Coupe des clubs champions européens, équivalent de la Ligue des Champions d’aujourd’hui.

Lors de la saison 1970-1971, Cagliari avait donc affronté, en 16e de finale de la compétition, l’AS Saint-Etienne. Le club de Sardaigne avait alors battu les Verts sur le score cumulé de 3-1. Au match aller, les Italiens s’étaient imposés 3-0 face aux Stéphanois, grâce notamment à un doublé de Luigi Riva.

Étant la première équipe que Cagliari a affrontée dans son histoire en C1, l’ASSE a été invitée pour cette première édition du trophée. La rencontre aura lieu le samedi 2 août en Sardaigne à 20h30

Le programme de la préparation stéphanoise

Jeudi 19 juin : reprise officielle

29 juin – 5 juillet : stage au Chambon-sur-Lignon

5 juillet : match vs Étoile Carouge FC (SUI) - 18h30

12 juillet : ASSE vs ESTAC Troyes (huis clos)

16 – 25 juillet : stage à Aix-les-Bains

18 juillet : match vs Servette Genève (SUI) – 19h30

25 juillet :vs Paris FC (Ligue 1) - 19h

2 août : 5e match amical - Cagliari - 20h30

8 août : 1re journée de Ligue 2 BKT