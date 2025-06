La première année sous la houlette de Kilmer Sports est loin d'être une réussite pour l'ASSE. Burn out en interne, mercato raté et une relégation en Ligue 2 en conclusion… Mais en interne, les dirigeants stéphanois ont préparé avec minutie la saison 2025/2026. Les premiers éléments se mettent en place au fil des semaines. Analyse dans notre dernière vidéo.

Le staff de l'ASSE renouvelé !

Six mois après la nomination d'Eirik Horneland au poste d'entraineur, la bande à Ivan Gazidis profite de l'été pour placer ses pions. Après une saison d'audit en tout genre, le poste de préparateur physique a connu sa petite révolution. Le club du forez a acté le départ de Benjamin Guy au profit de David Tivey. Débarqué de Chelsea, son arrivée constitue une véritable montée en gamme du staff physique.

Le départ de Benjamin Guy, alors dans le forez depuis décembre 2022, démontre que les dirigeants sont prêts à se tourner vers l'avenir. "Ils prennent des décisions sur la préparation physique parce qu’ils estiment qu’il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes", analyse Romain dans notre dernière vidéo. Du changement était attendu. Tivey arrive alors avec une expérience déjà solide. (...) Il y aura aussi une nouvelle façon de faire les tests, une autre approche de la prépa physique."

Autre secteur ciblé : celui du recrutement. Alexandre Lousberg, va venir garnir la cellule de recrutement du club. "Ils vont surtout chercher des jeunes qui ont faim, qui veulent prouver. Plutôt que d’aller débaucher des anciens avec déjà un gros bagage, ils misent sur des profils plus jeunes, des gars qui ont envie de se construire, de faire leur carrière. C’est un choix assumé, clairement tourné vers l’avenir."

Démissionnaire du Standard de Liège, le polyglotte débarque à l'ASSE avec un profil hybride, partagé entre expertise juridique et flair international. Il intégrera en effet la cellule de recrutement comme bras droit de Loïc Perrin, directeur sportif du club.

Un mercato XXL pour une promotion en Ligue 1

Une chose est certaines : les dirigeants de l'ASSE vont sortir le chéquier cet été. Options d'achats levées pour Bernauer et Cardona, recrutement de Mahmoud Jaber ... L'effectif d'Eirik Horneland devrait être renforcé à tous les niveaux.

La charnière défensive notamment devrait être touchée par de nombreux départs. "Il faut être honnête : la descente, elle a laissé des traces dans les têtes, affirme Romain. Pour certains, l’envie de partir était là dès le départ. (...) Dennis Appiah et Yvann Maçon, par exemple, ne seront pas retenus. Dylan Batubinsika a quelques touches aussi. Quant à Mickaël Nadé, il ne sera pas bloqué non plus, mais il faudra que le club s’y retrouve financièrement."

Le profil du prometteur défenseur Serge-Philippe Raux-Yao serait apprécié en interne. "On parle d’un joueur qui s’est imposé comme l’un des meilleurs en Autriche, précise le chroniqueur. C’est quand même un peu audacieux d’aller le chercher. Cela dit, Saint-Étienne est vraiment très intéressé par ce joueur. Toutefois, il y a de la grosse concurrence sur le dossier."

À l'image des dossiers Stassin et Davitashvili, les Verts ambitionnent un effectif hors norme pour la Ligue 2. De quoi effrayer la concurrence la saison prochaine…

Mercato : L'ASSE met les BOUCHÉES DOUBLES en LIGUE 2 ?