Il y a une semaine, se déroulait le retour officiel à l’entraînement pour l’AS Saint-Étienne. Après une relégation difficile à digérer, l’heure est à la reconstruction. Le club se remet en marche avec l’objectif clair de tourner la page et de bâtir les fondations d’un renouveau ambitieux. Le dernier match de préparation sera l'occasion pour l'ASSE de disputer un trophée face à un club italien

L'ASSE repart au combat

Les joueurs stéphanois se sont retrouvés ce jeudi 19 juin au Centre sportif Robert-Herbin pour entamer la préparation de la saison 2025-2026. Sous la direction de leur nouvel entraîneur, Eirik Horneland, les premiers jours sont consacrés à une remise en forme progressive, mêlant tests physiques, réathlétisation et travail avec ballon.

Cette rentrée marque un moment charnière pour l’ASSE : elle doit amorcer une nouvelle dynamique, poser les bases d’un collectif solide et viser un retour rapide en Ligue 1. Le coup d’envoi du championnat de Ligue 2 BKT est programmé pour le 8 août. D’ici là, les Verts enchaîneront stages et matches amicaux pour être prêts dès la première journée.

Une préparation structurée pour viser le haut du tableau

Le programme mis en place reflète les ambitions du club : rebondir sans tarder et retrouver l’élite au plus vite. Avec un encadrement déterminé à apprendre des erreurs du passé, l’ASSE veut imposer dès la préparation une discipline et un niveau d’exigence élevés.

L’objectif est limpide : reconstruire une équipe soudée, ambitieuse et capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Le club veut redonner espoir à ses supporters en offrant une saison de lutte et de progrès, tournée résolument vers le retour en Ligue 1.

Deux stages et cinq matches pour calibrer les ambitions

Le programme estival de l’ASSE a été révélé récemment. Il s’articule autour de deux stages intensifs et de cinq rencontres de préparation.

Le premier stage se déroulera du 29 juin au 5 juillet à Chambon-sur-Lignon, un lieu bien connu du club. Il se conclura par un match amical contre l’Étoile Carouge FC (Suisse), programmé le samedi 5 juillet à 18h30 à l’Envol Stadium d’Andrézieux. Les billets sont en vente à 6 €, l’entrée étant gratuite pour les moins de 10 ans.

Après un retour à l’Étrat, les Verts affronteront ensuite l’ESTAC Troyes lors d’un match à huis clos, le 12 juillet. Une opposition qui servira à effectuer les premières expérimentations tactiques du staff.

Le deuxième stage se tiendra à Aix-les-Bains, du 16 au 25 juillet. Une période cruciale pour affiner les automatismes collectifs. Un match face au Servette Genève est prévu le 18 juillet à 19h30, au stade Jacques-Forestier. Deux ultimes rencontres sont également programmées, les 25 juillet et 2 août, mais leurs adversaires restent à déterminer.

Un trophée à disputer pour l'ASSE face à Cagliari

Le président du club italien de Cagliari a annoncé ce jeudi en conférence de presse, la création du trophée Luigi Riva. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection Italienne, décédé en janvier 2024, a joué à Cagliari de 1963 à 1976, où il y a clôturé sa carrière. Le club italien a décidé de créer un trophée en son honneur et a invité l'ASSE pour son dernier match de préparation le samedi 2 aout.