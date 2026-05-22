L1+ - Daniel Riolo l'a dit sans détour sur RMC : Ligue 1+ prie pour que l'ASSE monte. Une phrase qui en dit long sur les enjeux qui dépassent largement le simple barrage sportif du 26 mai. Derrière la double confrontation contre Nice, il y a aussi la survie commerciale d'un diffuseur en grande difficulté.

Riolo lève le voile sur les coulisses de L1+

La déclaration a fait son effet. Sur RMC, Daniel Riolo a révélé de manière très clair : « À Ligue 1+, c'est un peu la panique car voir monter Troyes et Le Mans, tout en voyant descendre Nantes et peut-être Nice... On prie pour que ce soit Saint-Étienne qui monte car il y a beaucoup de gens qui suivent l'ASSE. Il ya un bassin de population à toucher et plus encore. La montée des Verts peut être un moteur d'abonnements. Mais c'est important d'avoir les gros clubs en Ligue 1 pour la vente des abonnements L1+. »

L'ASSE, club de 10 millions de supporters selon les estimations régulièrement avancées, représente un vivier d'abonnés potentiels considérable pour une plateforme qui en compte à peine 1,1 million. La montée des Verts n'est pas seulement un enjeu sportif. C'est un enjeu commercial direct pour le diffuseur officiel du championnat.

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L1+ dans la tourmente : les chiffres qui font peur

Pour comprendre pourquoi Ligue 1+ prie pour l'ASSE, il faut regarder la situation réelle de la plateforme. Auditionné début mai par la Commission du Sénat, Nicolas de Tavernost, directeur général démissionnaire de LFP Media, a dressé un tableau préoccupant.

La plateforme comptait à deux journées de la fin de saison un peu moins de 1,1 million d'abonnés. Un chiffre présenté comme un succès au regard du contexte conflictuel de son lancement, mais qui reste très en deçà des espoirs initiaux. La plateforme table sur 30% d'augmentation la saison prochaine grâce à la récupération du 9e match de chaque journée, soit environ 1,3 million d'abonnés visés.

Le manque à gagner lié au piratage est évalué à 100 millions d'euros. Sans cette pratique, L1+ aurait pu compter 400 000 abonnés supplémentaires selon ses propres estimations. Et malgré la hausse de tarif attendue liée au 9e match, de Tavernost l'avouait lui-même : « Il y aura encore des difficultés en droits domestiques l'année prochaine, c'est clair. » La plateforme devra puiser dans son fonds de réserve pour maintenir les distributions aux clubs au même niveau.

L1+ : La Coupe du Monde perdue, la démission qui suit

La situation de L1+ est d'autant plus fragile que la plateforme a raté l'obtention des droits de la Coupe du Monde 2026, finalement attribués à beIN Sports dans des conditions que de Tavernost juge contestables. « Ce que je reproche, c'est la façon dont ça s'est passé. Je pense qu'on n'a pas fait prévaloir nos droits. » Sur le rôle potentiel de Nasser al-Khelaïfi, à la fois président du PSG et patron de beIN Media Group, il a d'abord invoqué son droit de réserve avant de reconnaître des « conflits d'intérêts potentiels ». Cette affaire lui a coûté son poste.

Sans la Coupe du Monde, sans les revenus attendus, avec le piratage qui ronge les abonnements et des clubs comme Nantes et possiblement Nice qui descendent : le cocktail est redoutable pour un diffuseur qui avait misé sur la présence des grandes affiches pour attirer les abonnés.

L'ASSE, bouée de sauvetage ?

Dans ce contexte, la remontée de l'ASSE prendrait une dimension particulière. Saint-Étienne en Ligue 1, c'est Geoffroy-Guichard plein à chaque match, une audience télévisée que peu de clubs français peuvent générer. Pour L1+, chaque derby ASSE-Lyon, chaque match au Chaudron représente des dizaines de milliers d'abonnements potentiels.

Riolo a eu le mérite de le dire. Le barrage du 26 mai n'est pas seulement l'affaire de deux clubs. C'est l'affaire d'une plateforme qui a besoin de l'ASSE pour retrouver de l'oxygène. Les Verts montent pour eux-mêmes, pour leurs supporters, pour leur histoire. Mais ils rendraient accessoirement un fier service à un diffuseur qui prie dans leur coin. La montée de l'ASSe ne suffirait évidemment pas, mais le coup de pouce est espéré au sein de la Ligue et L1+.

Sources : RMC Sport, L'Équipe