Le barrage entre l’ASSE et Nice prend une nouvelle dimension depuis deux jours. La FIFA a refusé la dérogation demandée par la LFP pour permettre aux internationaux convoqués à la Coupe du monde 2026 de disputer les deux rencontres. Une décision qui pourrait bouleverser les plans des deux clubs avant ce rendez-vous capital.

Le contexte était déjà particulier autour de ce barrage décalé en raison de la finale de Coupe de France disputée par Nice contre Lens. Il devient désormais encore plus complexe. Selon les informations de L’Équipe, la FIFA a officiellement refusé la demande formulée par la LFP afin d’autoriser les internationaux des deux clubs à participer aux barrages des 26 et 29 mai.

La réponse de la FIFA est tombée il y a désormais deux jours et elle n’a laissé aucune place au doute. Le règlement impose en effet aux joueurs sélectionnés de rejoindre leurs équipes nationales à compter du 25 mai, soit la veille du match aller prévu à Geoffroy-Guichard. La Fédération internationale n’a accordé aucune exception, rappelant que seules les finales européennes bénéficient habituellement d’une dérogation spécifique.

L’ASSE finalement peu touchée

Contrairement aux premières craintes, Saint-Étienne semble relativement épargné par cette situation. À l’heure actuelle, le seul joueur réellement concerné côté stéphanois est Ben Old, convoqué par la Nouvelle-Zélande.

Les cas Augustine Boakye et Ebenezer Annan ont rapidement été clarifiés. Les deux Ghanéens avaient bien été appelés cette semaine afin de participer à une rencontre amicale face au Mexique, mais ils n’ont finalement pas rejoint leur sélection en raison des échéances à venir avec l’ASSE.

Une bonne nouvelle pour Philippe Montanier, qui devrait donc conserver l’essentiel de son groupe pour cette double confrontation décisive.

Nice davantage exposé avant le barrage

La situation paraît plus délicate du côté niçois. Plusieurs cadres du Gym sont concernés par des convocations internationales et certains dossiers restent encore flous à quelques jours du barrage.

Ils sont entre huit et neuf joueurs niçois susceptibles d’être convoqués pour la Coupe du monde. Mais selon L’Équipe, le Gym a avancé positivement sur ce dossier sensible. Avec l’appui direct des joueurs concernés, le club azuréen aurait obtenu l’accord de la majorité des fédérations afin de conserver ses internationaux jusqu’à la fin du barrage. Plusieurs réponses définitives sont toutefois encore attendues, notamment du Ghana pour Kojo Peprah Oppong et de la Tunisie pour Ali Abdi.

Une incertitude demeure toutefois autour d’Hicham Boudaoui (notre photo). D’après WinWin All Sports, Vladimir Petkovic souhaiterait récupérer le milieu algérien rapidement afin de préparer au mieux la Coupe du monde avec sa sélection. Une information qui demande encore confirmation officielle.

Par ailleurs, Sofiane Diop ne figure finalement pas dans la liste élargie du Maroc. Le milieu offensif niçois sera donc bien disponible pour affronter l’ASSE.

Une préparation perturbée avant un rendez-vous capital

Cette situation ajoute encore un peu plus de tension autour d’un barrage déjà très particulier. Entre la finale de Coupe de France, les risques de sanctions disciplinaires à Nice après les incidents contre Metz et désormais le dossier des internationaux, le club azuréen vit une fin de saison particulièrement agitée.

À Saint-Étienne, le sujet est également suivi de très près. Philippe Montanier avait récemment expliqué que tous les internationaux pourraient initialement participer aux barrages. Le refus de la FIFA ne devrait pas changer la donne, mais le dossier est à surveiller.

Reste maintenant à savoir quelles sélections accepteront de faire un geste. Car pour l’ASSE comme pour Nice, perdre plusieurs joueurs à quelques heures d’un barrage pour la Ligue 1 représenterait un coup dur majeur.