C’est l’heure de la reprise officielle pour l’AS Saint-Étienne ! Après de longues semaines de préparation estivale, les Verts entrent dans le vif du sujet avec un premier déplacement périlleux à Laval ce samedi. Voici le programme de la semaine du 4 au 10 août pour les pros et la section féminine de l'ASSE.

ASSE : Une semaine chargée à l’Étrat avant Laval

Après un dernier week-end placé sous le signe de la récupération, les hommes d’Eirik Horneland reprennent l’entraînement dès ce mardi 5 août. Toutes les séances de la semaine se dérouleront à huis clos à l'Étrat, preuve de la concentration maximale demandée avant ce premier choc en Ligue 2 BKT face au Stade Lavallois.

Jeudi, l’entraîneur norvégien sera en conférence de presse d’avant-match. L’occasion d’en savoir plus sur ses choix, l’état du groupe et les dernières nouvelles du mercato. À retrouver sur Peuple-Vert.fr.

Côté communication, les supporters pourront suivre toute la préparation à travers les photos d’entraînement sur ASSE.fr, ainsi que l’épisode 4 de la série Inside Match Week sur ASSE.TV. Le jour J, samedi 9 août, la rencontre Laval - ASSE sera bien sûr à suivre en live sur BeIN Sport avec toutes les réactions sur notre site.

Les Vertes en stage au Chambon-sur-Lignon

Pendant que les pros préparent leur reprise, les joueuses de l’ASSE Féminine prendront de l’altitude. Un stage de cohésion est prévu toute la semaine au Chambon-sur-Lignon pour renforcer les automatismes d’un groupe profondément renouvelé cet été.

Sous la direction de Sébastien Joseph, ce stage s’annonce studieux mais essentiel pour poser les bases d’une saison que les Stéphanoises veulent ambitieuse. Le groupe féminin s’entraînera d’abord au Salif-Keita (mardi), avant de rejoindre la Haute-Loire dès mercredi.

Visitez le Chaudron cette semaine !

Parallèlement aux séances d'entraînement et à la préparation des deux équipes premières, les visites guidées du stade Geoffroy-Guichard sont maintenues tout au long de la semaine. Une belle occasion de découvrir les coulisses du Chaudron à 11h, 14h15 et 15h30 (sauf mercredi et samedi où seule la visite de 15h30 est proposée).

Le programme de l'ASSE en bref

Mardi 5 août : Entraînements pros et féminines à huis clos / Inside Match Week 4

Mercredi 6 août : Entraînement pros / Début du stage des féminines au Chambon

Jeudi 7 août : Entraînement pros / Conférence de presse de Horneland

Vendredi 8 août : Dernier entraînement avant Laval

Samedi 9 août (20h) : Laval - ASSE (J1 de Ligue 2)

Dimanche 10 août : Entraînement de récupération à huis clos

Source : ASSE.fr