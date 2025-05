À l'occasion du déplacement crucial à Reims, les supporters de l'ASSE ont une nouvelle fois répondu présent. Le parcage visiteurs du stade Auguste-Delaune affiche déjà complet, preuve de l'engouement intact autour des Verts en cette fin de saison.

Alors que l’AS Saint-Étienne se prépare à affronter le Stade de Reims ce samedi 10 mai à 21h, les supporters ont pris les devants. L’intégralité des places allouées au parcage visiteurs a été réservée exclusivement par les groupes de supporters du club. Résultat : aucune place ne sera mise en vente via la billetterie officielle ni sur place le jour du match.

Cette mobilisation éclair illustre la ferveur qui entoure les Verts, même loin de Geoffroy-Guichard. Que ce soit les Magic Fans, les Green Angels ou d’autres groupes indépendants, tous se sont concertés pour assurer une présence forte et organisée dans les travées rémoises.

Un soutien vital dans une fin de saison sous tension

La fin de saison approche à grands pas et chaque point compte dans la course au maintien. Dans ce contexte, le soutien du douzième homme pourrait s’avérer déterminant. Déjà redoutés pour leur ferveur, les supporters stéphanois comptent bien faire entendre leur voix et porter leur équipe vers une victoire car un nul condamnerait l'ASSE.

Le déplacement à Reims, même si l’ASSE y est outsider, représente une étape stratégique. En assurant un parcage plein à craquer, les fans espèrent insuffler l’énergie nécessaire à leurs joueurs pour réaliser un exploit.

Reims – ASSE : un parcage à guichets fermés

Avec un parcage visiteurs déjà à guichets fermés, l’ambiance promet d’être électrique samedi soir. Le club rémois, qui accueille régulièrement une affluence modérée en tribunes visiteurs, se prépare à une vague verte inédite. Ce déplacement confirme la fidélité sans faille du peuple vert malgré l'urgence de la situation

À noter : les places restantes pour le match ne seront accessibles qu’aux supporters rémois ou neutres, le club local pouvant refuser l’accès à tout porteur d’un signe d’appartenance à l’ASSE en dehors du parcage visiteurs.