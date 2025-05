Eirik Horneland a pointé du doigt un déséquilibre dans l’effectif de l’ASSE, limitant l’intégration des jeunes formés au club. Un sujet sensible pour un club historiquement formateur et racheté par Kilmer qui fonde sa stratégie sur la jeunesse...

Alors que la formation a toujours été au cœur du projet stéphanois, la situation actuelle de l’équipe première semble compromettre, ou du moins ralentir, l’éclosion de certains jeunes talents. Interrogé avant la réception de l’AS Monaco, Eirik Horneland a livré une analyse lucide : l’effectif professionnel est aujourd’hui trop étoffé pour laisser suffisamment d’opportunités aux joueurs issus du centre de formation.

Une équipe trop large qui freine la dynamique du centre de l'ASSE

« En ce moment, je pense que l’effectif professionnel est trop important en nombre, ce qui limite les opportunités pour les jeunes de l’Académie de venir s’entraîner avec nous. J’espère que nous pourrons ajuster cela afin que l’Académie retrouve une place plus vivante et active au sein du club. », a tranché Horneland. Ce constat freine l’intégration des jeunes à l’entraînement comme en compétition. Un comble pour un club comme l’ASSE, dont le centre de formation a longtemps été un vivier reconnu. Regret ou bien simple constat ? Le coach norvégien a répondu sans détours.

N’Guessan, l’exemple à suivre… mais isolé

Parmi les rares exceptions, Dylan N’Guessan fait figure de modèle. Le jeune joueur a su se faire une place dans le groupe professionnel et même gagner du temps de jeu. « On le voit avec N’Guessan, qui est l’un des joueurs formés au club. Même s’il s’est désormais installé dans l’effectif professionnel, il incarne bien ce que nous souhaitons faire avec les talents issus de notre centre : les intégrer le plus possible à l’équipe première. »

Mais ce cas reste isolé. Horneland insiste sur l’importance de rétablir un équilibre plus juste : « Inclure des joueurs du centre de formation est quelque chose que nous faisons régulièrement. Ce centre représente une part importante de l’AS Saint-Étienne. Il est essentiel que nous réussissions à offrir à ces jeunes des opportunités de s'entraîner avec l’équipe première, mais aussi de disputer des matchs officiels. »

Une volonté claire de s’appuyer davantage sur la formation… à condition que l’effectif soit revu.

Vers un ajustement pour relancer l’ADN vert ?

Pour redonner un rôle central à l’Académie, Horneland rappelle « Il est nécessaire de trouver un meilleur équilibre entre les joueurs professionnels et ceux issus de la formation dans la composition de l’équipe première. »

Au-delà de l’aspect sportif, le coach évoque aussi l’impact humain : les jeunes « apportent beaucoup d’énergie. Ils contribuent aussi à renforcer les liens et la dynamique du groupe. C’est pourquoi nous devons leur créer un espace propice à leur progression, pour qu’ils puissent exprimer pleinement leur potentiel. »