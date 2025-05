Thomas Monconduit a quitté l'ASSE l'hiver dernier. Arrivé l'été 2022, l'ancien merlu n'aura jamais véritablement convaincu dans le Forez. Loïc Perrin comptait sur lui pour amener son expérience et rapidement retrouver la Ligue 1 après une relégation douloureuse. Le Picard aura bien participé à la remontée de l'AS Saint-Etienne parmi l'élite mais n'aura pas assumé un statut de cadre comme il était attendu. De retour à Amiens, il a accordé une interview cette semaine. Il revient sur son passage chez les Verts.

Thomas Monconduit (Ex-ASSE) : « A Saint-Etienne, ça ne se passait pas très bien pour moi. Le changement d’entraîneur et de direction ont fait que je n’allais certainement pas jouer. J’étais blessé. Le nouvel entraîneur ne comptait pas sur moi. A 34 ans, j’avais encore envie de jouer. C’était l’opportunité de rejouer avec Amiens, j’ai donc décidé de rejouer. Je suis resté huit mois sans jouer de match officiel. J’ai joué les premiers amicaux. Ensuite, ils m’ont mis de côté pour les derniers. L’entraîneur avait interdiction de me faire jouer. Je me suis blessé fin août en me rompant le tendon de la cuisse. Revenir à Amiens était le choix logique. Je savais que mon adaptation serait facile. »

Monconduit dans la difficulté à l'ASSE

Thomas Monconduit (Ex-ASSE) : « Je ne dirais pas que c’était un rêve de jouer à Saint-Etienne. C’est forcément un club mythique, mais pas un rêve. On a vécu deux belles années, avec une montée. C’est juste les six derniers mois qui ont été très difficiles, avec la blessure, le changement d’entraîneur et zéro minute de temps de jeu. Ce n’est pas une désillusion pour autant. Cela fait partie de la vie, on apprend à chaque instant. Ces six mois m’ont permis d’évoluer en tant que footballeur et en tant qu’homme. »

Plus heureux loin des Verts

Thomas Monconduit (Ex-ASSE) : "J’ai retrouvé ma joie de vivre. Je suis vraiment heureux depuis mon retour. J’ai déjà failli revenir plus tôt, mais ma fierté et mon ego ont fait que je voulais réussir à Saint-Etienne. J’ai envie de continuer, avec Amiens."