Privée de Davitashvili, l’ASSE se retrouve face à un casse-tête offensif. Philippe Montanier doit rapidement trouver une solution après la lourde défaite contre Troyes.

La claque reçue face à Troyes (0-3) à Geoffroy-Guichard a laissé des traces. Sportivement d’abord, avec une équipe stéphanoise désormais dos au mur dans la course à ses objectifs. Comptablement ensuite, puisque les Verts n’ont plus leur destin entre les mains. Mais le plus inquiétant reste peut-être ailleurs. En plus de cette défaite, le staff de Philippe Montanier a vu deux joueurs sortir sur blessure : Chico Lamba, encore victime d’une rechute, et surtout Zuriko Davitashvili. Un coup dur majeur pour une équipe déjà limitée offensivement.

Avec un effectif réduit devant, l’ASSE doit désormais composer avec seulement trois véritables options offensives. Augustine Boakye a été repositionné au milieu, tandis que Ben Old dépanne en défense. Une situation qui pourrait obliger le staff à repenser son animation.

ASSE sans Davitashvili : un système à revoir

Jusqu’ici, le club jouait en 4-3-3 ou exceptionnelement en 3-4-3, notamment lors du succès face à Annecy. Mais ce système repose fortement sur des joueurs de couloir capables de faire des différences. L’absence de Davitashvili, combinée à celle de Nadir El Jamali, réduit considérablement les options offensives.

Dans ce contexte, un changement de système semble presque inévitable. Le 3-5-2 apparaît comme une alternative crédible. Il permettrait de densifier le milieu tout en s’appuyant sur une attaque à deux têtes. Une formule qui correspond davantage aux profils actuellement disponibles.

Plusieurs combinaisons sont envisageables. Le duo Duffus-Stassin pourrait apporter de la puissance et de la profondeur. Une autre option serait d’associer Cardona à Stassin. Cette organisation offrirait davantage de présence dans la surface et limiterait la dépendance aux ailes.

Une attaque à deux têtes pour relancer les Verts ?

Ce possible passage à deux attaquants pourrait aussi redistribuer les rôles. L’attaquant maltais retrouverait un positionnement plus axial, similaire à celui qu’il occupe en sélection. De son côté, Duffus, souvent excentré ces dernières semaines, pourrait enfin évoluer dans un rôle plus naturel.

Ce changement tactique semble d’autant plus logique que les solutions de secours sont limitées. La réserve n’apporte pas non plus de renfort immédiat. Meyvin Agesilas et Mehdy Lutin, deux profils intéressants sur les ailes, sont eux aussi blessés. Une opportunité manquée pour ces jeunes joueurs, mais surtout un problème supplémentaire pour le staff.

Dans ce contexte, le 3-5-2 ou même un 4-4-2 apparaissent comme des options cohérentes. Ces systèmes permettraient de maximiser les forces vives disponibles tout en apportant plus de stabilité collective. Une chose est sûre : Philippe Montanier n’a plus le luxe d’attendre. L’ASSE joue gros à Rodez, et la solution pourrait bien passer par un virage tactique dès la prochaine rencontre.