L’ASSE s’est lourdement inclinée face au Paris FC (0-3) à Thonon pour son quatrième match de préparation. Une alerte sérieuse à deux semaines de la reprise. Stéphane Gilli s'est exprimé à l'issue de la rencontre sur le Dauphiné Libéré.

Après une victoire face à Carouge et un succès étriqué Troyes. Battu par Servette (2-3), l’AS Saint-Étienne affrontait ce vendredi le Paris FC à Thonon-les-Bains. L’adversité montait d’un cran, et les Verts ont lourdement chuté : 3-0, un score sans appel. Ce revers est le premier vrai coup d’arrêt dans la préparation stéphanoise, d’autant plus que le groupe aligné par Eirik Horneland était proche de celui attendu pour la reprise de la Ligue 2.

En face, le Paris FC – pourtant privé de nombreux cadres – a affiché une belle maîtrise, notamment en seconde période. Stéphane Gilli s’est montré satisfait du visage affiché par ses hommes : « Malgré les absences et une charge de travail importante en stage, j’ai vu de la maîtrise, surtout après la pause. Les jeunes ont saisi leur chance. »

Paris FC : des jeunes affûtés, une seconde période à sens unique

Malgré les absences de plusieurs titulaires (Krasso, Cafaro, Otavio…), le Paris FC a déroulé son jeu en s’appuyant sur sa jeunesse et une organisation solide. Après une première période plutôt équilibrée, les Parisiens ont haussé le rythme au retour des vestiaires, étouffant des Verts sans réaction.

Le score aurait même pu être plus lourd tant l’ASSE a semblé dépassée sur le plan physique et tactique. Pour le club francilien, cette rencontre s’inscrit dans un stage intense à Évian-les-Bains, qui se poursuivra durant les jours prochains. Un cadre idéal qui semble porter ses fruits.

ASSE : un sérieux rappel à l’ordre à deux semaines de la reprise

Ce revers doit servir d’électrochoc à l’AS Saint-Étienne. La Ligue 2 reprend dans quinze jours, et cette lourde défaite arrive au moment où l’équipe est censée monter en puissance. Le manque de réaction, l’imprécision technique et les espaces laissés aux Parisiens interrogent sur l’état de forme réel du groupe.

Si l’objectif est clairement la montée, les automatismes tardent à se mettre en place. Horneland devra vite trouver des solutions, que ce soit dans l’animation offensive ou le repli défensif. Car les échéances arrivent vite, et les concurrents – eux – ne font pas de cadeaux.