Une finale d'anthologie, pas de la meilleure des manières. Dimanche 18 janvier, le Sénégal a remporté sa deuxième Coupe d'Afrique des nations en s'imposant face au Maroc, pays hôte, au terme d'un match complètement dingue (1-0, a.p.). Ancien préparateur physique de l'ASSE (décembre 2022-ju, Benjamin Guy était aux côtés de l'ancien stéphanois Pape Thiaw (1998-1999), sélectionneur des Lions de la Teranga