Le Sénégal a remporté ce dimanche la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant face au Maroc, pays hôte, au terme d’une finale disputée jusqu’en prolongation (1-0). Un succès historique dans cette CAN 2025, pour les Lions de la Teranga, le deuxième de leur histoire, qui met également en lumière deux anciens membres de l’AS Saint-Étienne.

À la tête de la sélection sénégalaise, Pape Thiaw a conduit son équipe au sacre continental dans cette CAN 2025. Ancien joueur formé à Saint-Étienne, où il n’avait disputé qu’un seul match professionnel, le technicien sénégalais a confirmé la progression de sa carrière d’entraîneur. Après avoir été adjoint, il a pris les rênes de la sélection A et l’a menée jusqu’au titre, au terme d’un tournoi maîtrisé sur le plan tactique et mental.

Le succès sénégalais s’est construit dans la durée, avec une finale marquée par un penalty manqué du Maroc dans le temps réglementaire, puis par le but décisif de Pape Gueye en prolongation. Dans un contexte tendu et une rencontre longue de 120 minutes (auxquelles on pourra rajouter près de 25 minutes d'arrêts de jeu !), la gestion des temps faibles et l’organisation défensive ont pesé lourd dans l’issue du match.

Guy et Thiaw au palmarès de la CAN 2025 !

Autre ancien Stéphanois concerné par ce sacre, Benjamin Guy, membre du staff sénégalais. Le préparateur physique français avait quitté l’ASSE à l’issue de la saison 2024-2025 après trois années passées dans le Forez. Appelé récemment pour intégrer le staff du Sénégal, il a participé à la préparation et au suivi physique d’un groupe qui a tenu sur la durée dans une compétition exigeante.

Ce titre continental vient récompenser le travail d’un staff qui mêle profils locaux et techniciens passés par le football français. Pour Thiaw comme pour Guy, ce sacre marque une étape importante dans leur parcours professionnel, quelques mois ou années après leur départ de Saint-Étienne.

Le Sénégal succède ainsi à lui-même au palmarès continental et confirme son statut de référence actuelle du football africain, tandis que deux anciens de l’ASSE inscrivent leur nom au palmarès de la CAN.