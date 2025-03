Toujours en position de relégable, l’ASSE s’apprête à affronter le Paris Saint-Germain ce samedi lors de la 27e journée de Ligue 1. Le club stéphanois a évoqué l'état des troupes de l'effectif dont Eirik Horneland dispose pour cette rencontre décisive.

Après la trêve internationale, l’ASSE se prépare à un défi de taille face au PSG de Luis Enrique, toujours invaincu en championnat. Une mission difficile pour les Verts, qui occupent la 17e place avec un match en retard et restent plongés dans la lutte pour le maintien.

Toutefois, rien n’est encore joué dans cette bataille intense. Les prochaines semaines verront Saint-Étienne affronter des adversaires tels que Lens, Brest et Reims, autant d’opportunités pour engranger des points précieux. Avec six équipes (Nantes, Angers, Reims, Le Havre, Saint-Étienne et Montpellier) menacées par la relégation, chaque faux pas pourrait s’avérer fatal.

Des absences dans l’effectif de l'ASSE

L’infirmerie du Centre Sportif Robert Herbin, bien remplie cette saison, commence enfin à se vider. Ibrahima Wadji, souvent victime de rechutes, était déjà du déplacement à Montpellier. Aimen Moueffek reste absent après sa rechute en avant match contre Montpellier, tandis que Ben Old est sur le point de réintégrer le groupe. Aussi, le coach stéphanois doit composer sans Augustine Boakye, peu épargné par les blessures cette saison.

En revanche, Maxime Bernauer ne sera pas disponible. Exclu face à Montpellier, il a vu sa suspension confirmée par la commission de discipline et manquera donc la confrontation contre le PSG. Son absence devrait profiter à Dylan Batubinsika, en retrait ces dernières semaines.

Malgré ces absences, Eirik Horneland peut compter sur un Lucas Stassin en grande forme, un Pierre Ekwah dominant au milieu de terrain, et un Irvin Cardona particulièrement performant à domicile. Les supporters stéphanois espèrent un scénario similaire au match aller.

Présent en conférence de presse, Eirik Horneland a évoqué les absences pour cette rencontre : "Augustine Boakye a été opéré de la cheville pendant cette trêve. Il sera forfait jusqu’à l’issue de cette saison. On verra demain pour Aïmen Moueffek qui a effectué sa première séance dans le groupe aujourd’hui, mais ça s’est bien passé ! Mickaël Nadé a été opéré d’un doigt. Il s’est entraîné normalement, mais on fera un dernier point."