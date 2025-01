L'ASSE affiche un visage audacieux en ce début d'année 2025 en Ligue 1. Si i les Verts restent barragistes provisoires, l'espoir renait dans le Forez. Julien Cazarre était l'invité du Sainté Night Club ce lundi. L'occasion de revenir sur la rencontre et d'évoquer différents sujets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne !

Julien Cazarre : "Franchement, Montpellier, j'aime beaucoup ce club. J'ai beaucoup d'intérêt pour ce club et pour son président. Il n'y a plus beaucoup de clubs à l'ancienne comme ça. Mais c'est il y a 50 ans les gars. J'ai le même âge que le club, le même jour pile, mais je pense que là, ils n'existent plus. Je ne vois pas de levier. Gasset, c'est le Yunis Abdelhamid des entraîneurs. C'est peut-être la foi de trop. Pour moi, il n'y croit plus. Son arrivée n'a eu aucun effet. Ils ne vont pas relancer la machine cinq fois. Savanier, c'est catastrophique ce qu'il a fait.

Quant au Havre, j'ai l'impression que l'attitude du président, l'attitude victimaire par rapport à la Ligue a mis le club dans une sinistrose. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas là. J'ai l'impression qu'ils ne sont même pas en Ligue 1. Ils sont déjà en Ligue 2, mais c'est incroyable. Ces clubs n'existent pas dans le championnat. Il y a André Ayew... Mais sinon... Ils sont totalement anonymes. Tout est anonyme dans ce club. Pour moi, Montpellier et Le Havre, j'ai rarement vu un club autant décroché mentalement et footballistiquement à moitié de saison. J'ai rarement vu ça.



Rennes, la mauvaise surprise de la Ligue 1 ?

Julien Cazarre : "En deux matchs, tu peux te retrouver. Tu vois, ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite à ce niveau-là du classement. Pour moi, il y aura un petit truc psychologique. Je suis beaucoup plus inquiet, entre guillemets car je m'en fous, mais pour Rennes. Il y a une dynamique bien pourrie. Et ce club n'est pas du tout prêt psychologiquement à jouer le maintien. Nantes, ils ont un mec, lui, jouer le maintien, il sait ce que c'est."