L'ASSE enregistre le retour d'Irvin Cardona pour les six premiers mois. Un prêt cette fois-ci avec option d’achat contrairement à celui de janvier 2024. Voici ses premiers mots pour son comeback.

Les négociations pour son transfert ont rencontré des obstacles, notamment la demande de l'Espanyol de recevoir une compensation financière pour libérer le joueur. De plus, un accord avec le FC Augsbourg, avec lequel Cardona est sous contrat jusqu'en 2027, était nécessaire. Malgré ces défis, toutes les parties ont finalisé l'accord, et le retour de Cardona à l'ASSE a été officialisé. Il est à noter que Cardona a déjà évolué à l'ASSE lors de la saison précédente, où il a marqué 10 buts en 22 matchs, contribuant significativement au retour du club en Ligue 1.

Cardona dit aurevoir à l'Espagnol Barcelone

"Après six mois à vos côtés, le moment est venu de vous dire au revoir. J'ai passé de super moments dans ce club et je garderai de bons souvenirs de cette expérience.

Merci à tous mes collègues, au personnel et aux supporters de toujours me soutenir. Bonne chance pour la saison restante."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Irvin Cardona (@irvin.cardona)

Les premiers mots pour son retour à l'ASSE

Irvin Cardona revient à l’ASSE avec une nouvelle ambition : celle du maintien, et un nouveau numéro : le 7, laissé volontairement par Thomas Monconduit qui portera désormais le 2.

Irvin Cardona : "Je suis content d’être de retour ! Je vais tout faire pour être performant individuellement pour qu’on arrive à se maintenir collectivement. J’ai déjà pu retrouver plusieurs de mes anciens coéquipiers, ils m’avaient manqué !"

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE : "Le retour d’Irvin à l’ASSE est une excellente nouvelle. C’est un bosseur, un bon joueur d’intervalle, un buteur. Il connaît déjà ce club, ce qu’il symbolise et ce que c'est de jouer dans le Chaudron."

Crédit photo : asse.fr