Lors de sa seconde sortie en tant qu'entraîneur des Verts, après une victoire prometteuse contre Reims, Horneland a surpris en affichant une ambition claire et assumée face au Paris Saint-Germain. Son projet, audacieux et décomplexé, a visiblement séduit, non seulement les observateurs, mais également les Parisiens eux-mêmes, qui ont salué les intentions de jeu des Stéphanois.

L'ASSE lutte malgré la différence avec le PSG

Les Verts ont étonné au parc et auraient même pu ouvrir la marque avec deux grosses situations en début de match. Davitashvili force Donnarumma à étendre toute son envergure pour détourner en corner. Dans la foulée, Stassin manque de justesse pour décaler Davitashvili qui n'aura eu plus qu'à ajuster le portier parisien. Malheureusement, le PSG reprend directement ses droits avec un Ousmane Dembele qui après un déboulé envoie une mine. 1-0 pour les champions en titre puis 2-0 après un penalty concédé par Petrot et transformé par ce même Dembele.

La deuxième période fut plus consistante et Zuriko Davitashvili ramènera les deux équipes à un but d'écart sur un joli coup-franc. Insuffisant pour ramener des points mais encourageant pour la suite. Une prestation sur laquelle le staff stéphanois pourra s'appuyer.

Les mots d'Horneland dans le vestiaire après Paris

"On doit apprendre à être mieux organisés. Bouchouari, Mouton, on en a déjà parlé. Aussi, on doit apprendre à défendre dans notre camp. Il y a trop d'allers-retours et à chaque fois que le ballon recule, vous n'êtes plus en place. Alors qu'on a besoin de défendre en équipe, on a besoin de rester organisés, mieux organisés. Le point positif est que nous sommes revenus à la mi-temps avec la tête basse. On était sous pression, on n'avait pas le contrôle du match. On était un peu à l'envers mais on a réussi à revenir dans ce match. On n'a pas perdu 5-0 et on a gagné la deuxième mi-temps 1-0. C'est bien, c'est cette mentalité qu'on veut voir. Se battre pour y arriver. On se bat pour avoir des bonnes situations et ça marche. Il y a eu Davitashvili, mais il y en a eu d'autres ensuite. Boakye a failli marquer sur son 2 contre 1. On rentre demain chez nous. Après le voyage, vous rentrez chez vous. Vous aurez mardi pour, vous reposez et on retourne travailler mercredi."