Cette fois-ci, ce devrait être la bonne : Irvin Cardona est à Saint-Étienne et passera sa visite médicale aujourd’hui, selon des informations révélées hier par le journal L’Équipe. Attendu depuis plusieurs semaines, son arrivée avait été retardée par des tractations qui ont traîné en longueur.

22 matchs, 10 buts et 2 passes décisives : voilà le bilan d’Irvin Cardona à l’AS Saint-Étienne durant son prêt, qui avait débuté il y a un an. Ce prêt avait permis aux Verts de briller lors de la deuxième partie de saison et de s’envoler vers la Ligue 1, alors que leur situation était extrêmement compliquée à Noël 2023.

On se souvient tous de son doublé dans les arrêts de jeu face à Bordeaux, qui avait offert une victoire importantissime contre un concurrent direct. Cardona était rapidement devenu l’un des chouchous du Chaudron. Nombreux étaient les supporters qui espéraient que l’ancien joueur de Brest reste à Saint-Étienne. Mais à l’époque, les dirigeants avaient fait un autre choix.

De gros efforts consentis par Cardona... et l'ASSE !

Six mois plus tard, face aux difficultés offensives des Stéphanois, son retour semble être bien mieux accueilli par l’ensemble du club, y compris Huss Fahmy et Jason Rosenfeld, les décideurs du recrutement. Selon L’Équipe, l’officialisation de ce transfert pourrait intervenir sous 48 heures, et le joueur pourrait même être qualifié pour le match face à Lille.

Un dossier qui s’est débloqué grâce aux efforts conjugués de toutes les parties concernées. Tout d’abord, le l'Espanyol Barcelone, où le joueur a disputé 16 matchs (1 but et 1 passe décisive), a exigé que l’ASSE prenne en charge une partie de son prêt payant. Saint-Étienne a finalement accepté de régler la moitié de ce prêt, soit 500 000 €.

De son côté, le club allemand d’Augsbourg, propriétaire du joueur jusqu’en 2027, a également facilité l’opération. Alors que Le Progrès évoque une option d’achat supérieure à 1,8 million d’euros, L’Équipe avance le chiffre de 3 millions d’euros. Si cette option est levée, Irvin Cardona pourrait signer un contrat de quatre ans avec l’ASSE à l’issue de son prêt, en juin 2025.

Enfin, Cardona lui-même a consenti d’importants efforts financiers. Son salaire à Saint-Étienne sera inférieur à celui qu’il percevait en Espagne, mais il pourra revenir à son niveau en Allemagne en fonction de ses performances sur le terrain.