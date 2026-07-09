Au lendemain de la présentation des maillots 2026-2027, l'ASSE a publié une vidéo "Inside" consacrée à cet évènement. L'occasion de revenir sur des tuniques qui rendent hommage au premier titre de champion de France du club et marquent le retour de Casino comme sponsor principal.

L'ASSE entretient la dynamique autour de ses nouveaux maillots. Quelques heures après leur présentation officielle, mercredi à 18h30 sur la place de l'Hôtel de Ville, le club a mis en ligne une vidéo "Inside" qui revient sur le Marché des Verts, l'événement choisi cette année pour dévoiler les nouvelles tenues de la saison 2026-2027.

Un clin d'œil au premier sacre des Verts

Au-delà de l'événement, c'est surtout le travail réalisé sur le maillot domicile qui a retenu l'attention. En collaboration avec Hummel, l'ASSE a choisi de puiser dans son histoire. Les traditionnelles bandes verticales vertes intègrent un embossage discret reprenant le logo du club utilisé lors de la saison 1956-1957. Une référence loin d'être anodine puisque les hommes de Jean Snella avaient décroché, cette année-là, le premier titre de champion de France de l'histoire stéphanoise.

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Les autres éléments de la tunique s'inspirent également de cette époque. Le col rond blanc, plus épais qu'à l'accoutumée, ainsi que les larges finitions blanches au bout des manches rappellent les maillots portés par les Verts à la fin des années 1950. Le maillot des gardiens reprend les mêmes codes graphiques, avec une dominante noire.

Casino retrouve la face avant des nouveaux maillots de l'ASSE

Cette présentation a également marqué le retour de Casino comme partenaire majeur du club. Quarante ans après sa première apparition sur la face avant du maillot, lors de la saison 1986-1987, le groupe ligérien retrouve un emplacement emblématique. Un choix qui s'inscrit dans une relation historique entre l'entreprise fondée par Geoffroy Guichard et l'AS Saint-Étienne.

Les nouvelles tenues sont déjà disponibles à la Boutique des Verts et sur la boutique en ligne du club, en versions adulte, enfant, manches longues et mini-kit. Avant leurs débuts en compétition, les supporters devraient les découvrir une première fois sur les épaules des joueurs d'Ian Cathro dès les rencontres de préparation de l'été.