L’ASSE joue gros sur son barrage aller. À Geoffroy-Guichard, les Verts devront prendre l’avantage sur l'OGC Nice afin d’entamer plus sereinement le match retour. Pour l’occasion, les deux jeunes ailiers, Mylan Toty et Noah Moulin, fêtent leur première convocation avec les professionnels (hors Coupe de France). Présentation du premier cité.

Son nom ne vous dit peut-être rien mais il réalise pourtant une grosse fin de saison. Mylan Toty est l'une des surprises du groupe concocté ce lundi soir par Philippe Montanier.

Recruté par l’ASSE à Sénart-Moissy

Comme un certain Lucas Gourna-Douath, lui aussi formé dans le Forez, c’est sur les terrains de Sénart-Moissy que Mylan Toty tape dans l’œil des recruteurs stéphanois. En U13, ses qualités de percussion impressionnent et poussent le club à lui offrir un ANS (accord de non-sollicitation) pour un contrat aspirant courant jusqu’en juin 2027.

En U14 et en U15, il intègre le Pôle Espoirs de Reims. Idéal afin de poursuivre son développement dans les meilleures conditions, tout en continuant à évoluer avec son club en région parisienne le week-end. Ce passage en pôle lui permet également de s’illustrer aux yeux de la Fédération Française de Football, qui le convoquera à plusieurs reprises en Équipe de France U15, U16 et U17.

Deux saisons à l’ASSE

Comme prévu, Mylan Toty rejoint ensuite le centre de formation stéphanois à l’été 2024. Lors de sa première saison, il alterne entre les U16R1 et les U17 Nationaux. Sa progression est freinée par quelques pépins mais ses apparitions sont souvent intéressantes.

Cette saison, l’ailier né en 2009 ne compte que 3 matchs avec les U17. Il a principalement évolué avec les U19 Nationaux (10 titularisations, 2 buts) avant d’intégrer pleinement le groupe réserve depuis quelques semaines (8 apparitions, 1 but). Et c’est dans un rôle de joker que Mylan Toty s’illustre particulièrement. Souvent amené à aider ses coéquipiers en sortie de banc, l’ailier sait se montrer impactant. Très bon dribbleur, ses entrées ne passent que rarement inaperçues. Il avait même offert la victoire aux siens face à Mâcon il y a deux semaines (1-0, vidéo du but ci-dessous) et est ainsi l'un des artisans du maintien des hommes de Sylvain Gibert en National 3.

À noter également qu’il faisait partie des jeunes qui avaient fait le déplacement à Quetigny en Coupe de France, en novembre dernier.

Que faut-il attendre de lui demain ?

Au vu de sa fin de saison intéressante, Mylan Toty a été appelé par Philippe Montanier pour le barrage aller face à Nice. Le profil percutant de l’ailier de la réserve a convaincu lors des séances d’entraînement des derniers jours. Il profite de l’absence de Djylian N’Guessan, blessé, qui était considéré comme une option sur les ailes depuis quelques semaines. Mais aussi d’un groupe plus élargi, 20 joueurs au lieu des 18 autorisés en Ligue 2, pour cette rencontre. 22 Verts ont même été convoqués par le staff ce soir et deux éléments seront donc hors feuille de match demain.

Si rien ne dit que le mâtru de 17 ans entrera en jeu dans le Chaudron, les Verts pourraient toutefois compter sur un profil différent sur leur banc demain. Celui d’un véritable ailier, dribbleur, qui n’apporte certes aucune certitude, mais qui n’a pas peur des un contre un.

"Mylan possède un énorme potentiel offensif, c’est un joueur tonique, explosif sur ses appuis, capable d’utiliser ses deux pieds dans le jeu. Il excelle dans la percussion et met constamment ses adversaires dans le doute. (...) Il doit encore améliorer son intégration au jeu collectif et aux principes offensifs pour franchir un nouveau palier", nous confiait il y a un an et demi Gilles Thieblemont, directeur du Pôle Espoirs de Reims.

Crédit photo : asse.fr