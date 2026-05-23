L’ASSE s’apprête à affronter un OGC Nice profondément fragilisé. Au-delà des résultats récents, certaines statistiques illustrent l’ampleur de la saison noire vécue par le club azuréen avant ce barrage pour le maintien en Ligue 1.

Le barrage entre l’ASSE et Nice oppose deux clubs historiques du football français. Mais les dynamiques et surtout les chiffres actuels racontent une situation extrêmement préoccupante du côté niçois. Cette saison, l’OGC Nice a déjà perdu 26 rencontres officielles toutes compétitions confondues. Jamais dans son histoire le club azuréen n’avait atteint un total aussi élevé de défaites sur un même exercice. Le précédent record remontait à la saison 1996-1997 avec 25 revers.

Une donnée qui symbolise parfaitement l’effondrement progressif vécu par le Gym ces derniers mois. Longtemps englué dans une spirale négative, Nice a vu sa saison basculer totalement malgré un effectif pourtant construit pour viser beaucoup plus haut. Le contraste reste d’ailleurs saisissant avec les ambitions affichées en début d’exercice, lorsque le club disputait encore les qualifications européennes.

Une défense de Nice parmi les pires des grands championnats

Autre statistique particulièrement inquiétante : Nice possède l’une des défenses les plus fragiles d’Europe cette saison. Avec 86 buts encaissés en compétition officielle, le Gym affiche le deuxième pire total parmi les clubs des cinq grands championnats européens encore engagés cette saison. Seul l’Eintracht Francfort fait pire avec 87 buts concédés.

Ce chiffre illustre les énormes difficultés défensives rencontrées par les Niçois tout au long de l’année. Instabilité derrière, erreurs individuelles, manque de confiance : le club azuréen n’a jamais réellement réussi à corriger ses problèmes malgré plusieurs changements et ajustements.

Pour l’ASSE, ces statistiques alimentent forcément l’idée qu’il existe un vrai coup à jouer dans ce barrage. Même si Philippe Montanier refuse publiquement tout excès de confiance, les Verts savent qu’ils vont affronter une équipe très loin de ses standards habituels.

Une pression énorme sur les épaules niçoises

Ces chiffres traduisent aussi l’immense pression qui accompagne désormais l’OGC Nice avant cette double confrontation. Entre la finale de Coupe de France perdue face à Lens (1-3), les tensions autour des internationaux et les risques de sanctions après les incidents récents à l’Allianz Riviera, le contexte devient extrêmement lourd autour du club azuréen.

Sportivement, Nice conserve évidemment des individualités capables de faire basculer un barrage. Mais collectivement, les données de cette saison montrent une équipe particulièrement vulnérable. L’ASSE, de son côté, avance avec une dynamique plus positive malgré une qualification extrêmement difficile contre Rodez.

Reste maintenant à savoir si ces statistiques traduiront réellement la fragilité niçoise au moment de se présenter à Geoffroy-Guichard. Car malgré cette saison très compliquée, les barrages restent souvent des matches où le contexte émotionnel peut totalement rebattre les cartes. Les verts en savent quelque chose...