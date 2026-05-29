Ce vendredi soir, l’OGC Nice et l’ASSE se retrouvaient à l’Allianz Riviera pour le barrage retour d’accession à la Ligue 1. Après un match aller fermé conclu sur un score nul et vierge à Geoffroy-Guichard (0-0), les deux formations jouaient leur avenir sur cette ultime confrontation. Dans un contexte particulier marqué par le huis clos imposé au club azuréen, Niçois et Stéphanois se disputaient la dernière place disponible dans l’élite du football français. À l’issue de la rencontre, remportée par Nice sur le score de 4 à 1, Philippe Montanier s'est présenté au micro de beIN Sports afin d’analyser le scénario de ce rendez-vous décisif.

Philippe Montanier (ASSE) : "Je pense que Nice a été supérieur ce soir"

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "Je pense que Nice a été supérieur ce soir. Ils ont marqué quatre buts et se sont créé davantage d’occasions que nous. Nous avons eu le mérite de revenir au score, mais je reste contrarié par ce but encaissé sur une touche alors que celle-ci était en notre faveur. Le football est parfois cruel. Sur l’ensemble du match, Nice mérite sa qualification parce qu’il s’est montré plus tranchant offensivement. Nous n’avons jamais lâché, nous sommes revenus dans la partie, mais il faut reconnaître qu’ils ont été meilleurs."

"L’échec, c’est de rester à terre après une chute. Il faudra prendre le temps d’analyser cette saison. Je n’ai été là que quatre mois, mais cela concerne les joueurs, le staff, les dirigeants, tout le club. Peut-être que cette saison constituera une étape importante pour bâtir quelque chose de solide. Le succès ne se décrète pas, il se construit. Cette année doit servir de fondation pour la suite."

"Ce n’est pas le moment de tirer toutes les conclusions. Nous sommes dans la déception. Les joueurs, le club, les dirigeants et tout le peuple vert souffrent ce soir. Les enseignements viendront plus tard, avec davantage de recul."

"Mon plus grand regret, c’est que nous devions monter avant. Il y a des matchs que nous aurions dû gagner et qui nous échappent. Si nous avions fait le nécessaire à ce moment-là, nous n’aurions pas eu à passer par les barrages. Ensuite, dans ce format, tout devient plus compliqué. Nous affrontions une équipe qui disputait encore les qualifications de la Ligue des champions en début de saison et qui possède des joueurs habitués au très haut niveau, comme Elye Wahi. Nous savions que ce serait difficile. Malgré cela, les joueurs se sont battus jusqu’au bout avec leurs moyens."

Philippe Montanier (ASSE) : "Ma situation personnelle n’a aucune importance ce soir"

"Pour réussir, il faut aussi pouvoir compter sur ses meilleurs joueurs. Quand on regarde les grandes équipes dans les moments décisifs, elles arrivent souvent avec leur effectif au complet. Nous avons été privés longtemps de joueurs importants. Mahmoud Jaber ou Florian Tardieu, par exemple, n’ont pratiquement pas pu être utilisés durant les quatre mois que j’ai passés ici. Mais encore une fois, il faudra analyser tous les paramètres avec du recul afin que cette saison serve à construire quelque chose de plus fort."

"Ma situation personnelle n’a aucune importance ce soir. Ce serait même indécent d’en parler alors que la déception est immense pour nos supporters, nos dirigeants et nos joueurs. Nous aurons le temps d’évoquer cela plus tard, mais ce n’est absolument pas le sujet aujourd’hui."

"La ferveur autour de ce club est immense. Forcément, les attentes le sont aussi, et la déception est à la hauteur de cet engouement. Dire que nous sommes tristes ou malheureux ne changera rien pour les supporters. Ce qu’ils veulent, c’est voir l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Il faudra s’appuyer sur cette saison, aussi douloureuse soit-elle, pour construire et revenir plus fort."