L’ASSE se déplaçait à Nice ce vendredi soir pour le barrage retour d’accession à la Ligue 1. Après un match aller fermé conclu sur un score nul et vierge à Geoffroy-Guichard (0-0), les Verts jouaient leur avenir sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Malgré un retour momentané dans la rencontre après l’ouverture du score niçoise, les Stéphanois ont fini par céder face à des Aiglons plus efficaces dans les deux surfaces. Battue 4 buts à 1, l’ASSE échoue aux portes de la Ligue 1 et devra disputer une nouvelle saison en Ligue 2. Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.
|Les critères de notation de la rédaction
|10
|Performance exceptionnelle
|9
|Excellente performance
|8
|Très bonne performance
|7
|Bonne performance
|6
|Performance correcte
|5
|Performance passable
|4
|Performance insuffisante
|3
|Mauvaise performance
|2
|Très mauvaise performance
|1
|Performance exécrable (ou expulsion)
Le classement général des joueurs de l'ASSE
Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.
|Moyenne
|⭐
|1
|LE CARDINAL Julien
|6.2
|5
|2
|PEDRO Kévin
|5.7
|2
|3
|JABER Mahmoud
|5.4
|2
|4
|BOAKYE Augustine
|5.4
|1
|5
|MOUEFFEK Aïmen
|5.4
|1
|6
|NADE Mickaël
|5.3
|4
|7
|KANTE Abdoulaye
|5.3
|1
|8
|LARSONNEUR Gautier
|5.3
|1
|9
|DAVITASHVILI Zuriko
|5.2
|6
|10
|BERNAUER Maxime
|5.1
|2
|11
|OLD Ben
|5.1
|1
|12
|LAMBA chico
|5.1
|13
|STASSIN Lucas
|5.0
|6
|14
|CARDONA Irvin
|4.9
|1
|15
|TARDIEU Florian
|4.8
|1
|16
|MILADINOVIC Igor
|4.7
|17
|ANNAN Ebenezer
|4.6
|18
|APPIAH Dennis
|4.6