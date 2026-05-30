Gautier Larsonneur (5)

Le capitaine stéphanois a longtemps maintenu l'ASSE en vie dans cette rencontre. Auteur de plusieurs interventions importantes devant Dante, Mendy puis Wahi, il a retardé l'échéance à plusieurs reprises. Sa double parade à l'heure de jeu a notamment évité un break précoce des Niçois. Malgré tout, il s'incline à quatre reprises sans pouvoir réellement être tenu responsable sur les buts encaissés. Son match symbolise la résistance stéphanoise avant l'effondrement final.

Maxime Bernauer (5)

Solide durant une bonne partie de la rencontre, il a souvent dominé les duels aériens et repoussé plusieurs situations dangereuses. Son placement a permis de contenir Nice pendant près d'une heure. La fin de match ternit cependant son bilan. Pris dans son dos sur les accélérations de Wahi, il souffre sur les deux derniers buts niçois. Une prestation correcte mais qui se termine difficilement.

⭐ Julien Le Cardinal (6)

Comme à l'aller, il a apporté de la sérénité dans la défense stéphanoise durant la première période. Auteur d'un tacle précieux devant Sanson dès les premières minutes, il a souvent coupé les offensives niçoises avec justesse. Il s'est même essayé à une frappe lointaine pour montrer son implication. Contraint de céder sa place à la pause, il laisse l'impression d'avoir été le défenseur le plus solide des Verts. Son remplacement a pesé sur l'équilibre défensif de l'équipe.

Dennis Appiah (5)

Très actif dans son couloir en première période, il est impliqué sur plusieurs situations offensives intéressantes. Son centre amène notamment l'action du but finalement refusé à Cardona. Défensivement, il a longtemps tenu son rang face aux offensives niçoises. Il souffre davantage après la pause et finit par céder sa place peu après l'ouverture du score. Une prestation correcte mais sans véritable influence sur l'issue du match.

Kevin Pedro (5)

Le jeune latéral a réalisé une prestation courageuse dans un contexte particulièrement exigeant. Il s'est montré attentif défensivement avec notamment un contre salvateur devant Clauss en première période. Offensivement, il a tenté d'apporter du soutien à Davitashvili sans toujours trouver les bons décalages. Il a cependant souffert face à la montée en puissance de Boudache après la pause. Une rencontre sérieuse malgré les difficultés collectives.

Abdoulaye Kanté (5)

Le milieu stéphanois a livré un match de combat. Important dans les duels et dans la protection de sa défense, il a notamment empêché plusieurs remises dangereuses dans la surface. Son activité a permis aux Verts de rester dans le match pendant une heure. Il a toutefois perdu en influence au fil des minutes avant son remplacement par Florian Tardieu. Son impact physique n'a pas suffi à inverser la tendance.

Luan Gadegbeku (5)

Le jeune milieu a encore démontré sa personnalité dans un rendez-vous à forte pression. Très présent dans les duels et dans le pressing, il a contribué à la bonne première période stéphanoise. Son match bascule malheureusement sur l'ouverture du score niçoise lorsqu'il dévie involontairement le ballon vers Clauss. Une erreur lourde de conséquences qui vient ternir une prestation jusque-là intéressante. Sorti blessé, il a quitté ses partenaires dans un moment difficile.

Zuriko Davitashvili (5)

Comme souvent cette saison, le Géorgien a été l'un des principaux détonateurs offensifs de l'ASSE. Ses accélérations ont permis aux Verts de respirer et de gagner du terrain. Il transforme avec sang-froid le penalty de l'égalisation qui relance totalement la rencontre. Malgré cette réalisation, il n'a pas réussi à peser suffisamment dans le dernier quart d'heure lorsque Nice a repris l'avantage. Son activité reste l'un des rares motifs de satisfaction offensifs.

Lucas Stassin (3)

L'attaquant belge a vécu une soirée frustrante. Très peu servi dans de bonnes conditions, il n'a jamais réellement pesé sur la défense niçoise. Il manque une occasion intéressante en première période et voit également une action annulée pour un hors-jeu préalable. Attendu comme l'un des leaders offensifs de cette fin de saison, il n'a jamais réussi à faire la différence dans ce rendez-vous décisif. Une prestation bien loin de son niveau affiché à un moment donné et surtout... attendu !

Augustine Boakye (4)

Volontaire et disponible entre les lignes, il a tenté d'apporter de la créativité dans les phases offensives stéphanoises. Sa reprise captée par Diouf en première période constitue l'une des rares tentatives cadrées des Verts. Il a cependant peiné à créer de véritables décalages dans le jeu. Sa magnifique frappe sur la barre en fin de rencontre restera comme l'un des grands regrets de cette soirée. Il a manqué de constance pour faire basculer le match.

Irvin Cardona (4)

Il avait pourtant parfaitement lancé sa soirée avec ce but inscrit dès la 9e minute avant l'intervention de la VAR. Très actif durant le premier acte, il a posé plusieurs problèmes à la défense niçoise grâce à ses déplacements et sa mobilité. En revanche, son influence a fortement diminué après la pause. Remplacé peu après l'heure de jeu, il n'a jamais retrouvé l'impact affiché en début de rencontre. Une prestation frustrante au regard de son importance dans la saison stéphanoise.

Mickaël Nadé (2)

Entré à la pause à la place de Le Cardinal, il a vécu une soirée très compliquée. D'abord impliqué dans l'action qui conduit au penalty stéphanois, il a ensuite énormément souffert face à la vitesse d'Elye Wahi. Dépassé sur le troisième puis sur le quatrième but niçois, il n'a jamais réussi à contenir les attaques adverses. Son entrée a coïncidé avec la perte de maîtrise défensive des Verts. Une soirée difficile dans un rendez-vous majeur.

👔 Philippe Montanier (3)

L'entraîneur stéphanois avait parfaitement préparé l'entame de match avec une équipe agressive et bien organisée. Son plan a longtemps tenu face à Nice et l'ASSE a même cru ouvrir le score très tôt. En revanche, les ajustements de Claude Puel à la pause ont totalement changé la dynamique du match. Les entrées de Diop et Boudache ont déséquilibré le bloc stéphanois, qui n'a jamais trouvé les réponses nécessaires. L'égalisation sur penalty a entretenu l'espoir quelques minutes, mais les Verts ont fini par céder face à une équipe niçoise supérieure dans les moments décisifs.