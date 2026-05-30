L'AS Saint-Étienne s'est lourdement inclinée vendredi soir sur la pelouse de l'OGC Nice (4-1) lors du barrage retour d'accession à la Ligue 1. Une défaite nette qui met fin aux espoirs stéphanois et qui condamne les Verts à une nouvelle saison en Ligue 2, alors que la remontée figurait parmi les objectifs majeurs du club.

Après un match aller historiquement pauvre sur le plan offensif, conclu sur un triste 0-0 avec seulement 0,41 xG cumulés et aucune frappe cadrée entre les deux équipes, cette manche retour a au moins offert un tout autre visage. Plus ouverte et plus intense, elle a cependant confirmé plusieurs difficultés déjà aperçues lors du premier acte, et durant cette saison en Ligue 2.

Malgré les cinq buts inscrits dans la rencontre, l'impression laissée par l'ASSE reste celle d'une équipe incapable de convertir ses temps forts et de rivaliser avec l'efficacité d'un adversaire de Ligue 1.

Une première période ouverte où les Verts ont laissé passer leur chance

Contrairement à Geoffroy-Guichard mardi soir, les deux équipes ont affiché dès les premières minutes une réelle volonté d'aller vers l'avant.

Durant un gros quart d'heure, Saint-Étienne a même semblé prendre l'ascendant territorial. Les hommes de Philippe Montanier pensaient d'ailleurs ouvrir le score par Irvin Cardona avant qu'un hors-jeu de Lucas Stassin, considéré comme actif dans l'action, ne vienne annuler le but.

Mais derrière cette domination apparente se cachait une réalité statistique plus nuancée. Nice s'est montré extrêmement dangereux dans les transitions et a régulièrement trouvé des espaces dans le dos du bloc stéphanois.

À la pause, les données illustrent parfaitement cette différence de menace offensive : 0,66 xG pour l'ASSE contre 1,65 xG pour l'OGC Nice. Les Verts rentraient alors aux vestiaires avec ce sentiment étrange d'avoir été proches de faire basculer la rencontre tout en ayant également évité le pire.

L'efficacité niçoise a fait exploser Saint-Étienne

Si la possession est restée relativement équilibrée sur l'ensemble de la rencontre (51 % pour Nice contre 49 % pour l'ASSE), le contenu des phases offensives a été radicalement différent.

Nice a terminé la rencontre avec 20 frappes dont 10 cadrées, contre seulement 13 tentatives et 2 frappes cadrées pour Saint-Étienne. Un écart qui traduit parfaitement la différence de maîtrise dans les trente derniers mètres.

Les Verts ont pourtant eu quelques situations. Lucas Stassin a trouvé le poteau sur une déviation inspirée tandis qu'Augustine Boakye a fait trembler la barre transversale d'une frappe somptueuse à plus de 25 mètres en fin de match.

Mais le constat est brutal sur la double confrontation. Parmi les deux tirs cadrés stéphanois figurait le penalty transformé par Zuriko Davitashvili. Autrement dit, sur les 180 minutes de cette double confrontation, l'ASSE n'est parvenue à cadrer qu'une seule frappe dans le jeu. Un chiffre extrêmement révélateur des difficultés offensives aperçues depuis plusieurs semaines.

Dans un barrage où chaque détail compte, cette inefficacité a lourdement pesé.

Elye Wahi, le bourreau des Verts

L'autre enseignement majeur de cette rencontre concerne l'impact d'Elye Wahi.

Longtemps contenu par Julien Le Cardinal dans les phases de couverture, Elye Wahi a progressivement trouvé davantage d'espaces au fil de la rencontre. La sortie du défenseur central stéphanois, particulièrement précieux dans la gestion de la profondeur, a d'ailleurs marqué un véritable tournant dans le match.

En seulement 45 minutes, l'ancien Brestois avait remporté 6 duels, réalisé 2 interceptions et effectué 2 dégagements. Au-delà des statistiques, sa présence apportait une véritable sérénité à l'arrière-garde stéphanoise. Solide dans les un contre un, juste dans ses couvertures et agressif dans les zones clés, il entraînait également ses partenaires dans son sillage. À ses côtés, Maxime Bernauer livrait lui aussi une première période très intéressante, permettant à l'ASSE de contenir les offensives niçoises malgré plusieurs situations dangereuses.

Après sa sortie, les espaces se sont multipliés dans le dos de la défense verte. Nice a alors pu exploiter davantage la profondeur, un registre dans lequel Elye Wahi excelle. Une évolution qui a largement contribué à faire basculer la rencontre en faveur des Aiglons.

Wahi a terminé la rencontre avec huit frappes et neuf ballons touchés dans la surface stéphanoise. Des statistiques qui illustrent parfaitement son omniprésence.

Auteur d'un doublé, il a constamment attaqué la profondeur et mis sous pression une défense verte qui a fini par perdre ses repères au fil de la seconde période. Il est également impliqué dans la transition qui amène le deuxième but niçois inscrit par Boudache.

Saint-Étienne a sombré

Lorsque Nice a commencé à prendre confiance, l'ASSE a progressivement perdu le contrôle émotionnel et tactique de la rencontre. Les espaces se sont agrandis, les transitions ont été moins bien gérées et l'écart entre les deux équipes s'est brutalement matérialisé au tableau d'affichage.

Au-delà du score, cette double confrontation laisse surtout l'image d'une équipe stéphanoise trop limitée offensivement pour espérer renverser un adversaire de Ligue 1. Les Verts auront existé dans le jeu par séquences, mais n'auront jamais réussi à transformer leurs temps forts en véritable domination concrète. Une limite qui aura finalement coûté très cher dans ce barrage, mais également lors de la saison régulière.