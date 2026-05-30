Dans un stade de l'Allianz Riviera à huis-clos, l'ASSE n'a pas réussi à rejoindre la Ligue 1 en s'inclinant 4-1 face à l'OGC Nice. Les dix défaites de cette saison auront été de trop pour les Verts qui évolueront bel et bien en Ligue 2 la saison prochaine. Cette terrible désillusion, est difficile à digérer pour certains groupes de supporters qui ont déposé quelques banderoles à Saint-Etienne.

Les ambitions de l'ASSE étaient clair cette saison : retrouver la Ligue 1. Les 27, 9M€ dépensés (source Transfermakt), n'auront pas été suffisant pour construire une équipe capable de rivaliser avec Troyes et Le Mans, 1er et seconds du championnat. Au-delà du résultat face à Nice, nombreux sont les supporters à avoir du mal à encaisser, les contres performances de cette seconde saison sous l'ère Kilmer Sports. Plusieurs banderoles ont d'ailleurs été affiche par les Green Angels et les Magic Fans, ces dernières heures.

Les supporters de l'ASSE mécontents

Une nouvelle fois, tout au long de cette saison, les supporters de l'ASSE auront été derrière leur équipe malgré une relégation en Ligue 2. Plus de 20 000 abonnés. Une affluence moyenne de plus de 31 000 supporters en comptant les huis clos partiels... Des soutiens, et des encouragements au quatre coins de la France. Ce public aura une nouvelle fois jouer son rôle, mais cela n'aura pas été suffisant. La patience de ces derniers a fini par atteindre ses limites. Des banderoles "virulentes "ont été déposé. Sur ces dernières, ont peur lire : "Projet Kilmer : 25 millions d’euros pour une équipe de merde ! Projet qui meurt.". Un message signé par les Magic Fans.

Les Green Angels, ont également voulu montrer leur mécontentement. "Vous avez ce que vous méritez, allez vous faire encu..." Dans divers endroit de Saint-Etienne de nombreux messages ont été ainsi affichées.