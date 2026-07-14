L'AS Saint-Étienne, comme chaque été, s'atèle à la réorganisation de son centre de formation. Après deux saisons passées comme stagiaire à l'Étrat, Nathan Viallet vient d'être embauché définitivement par l'ASSE. Une évolution logique pour un jeune spécialiste de la performance qui connaît déjà parfaitement l'environnement stéphanois.

Depuis plusieurs saisons, l'ASSE renforce progressivement son encadrement technique, notamment au sein de son centre de formation. Ce travail de fond s'accompagne aussi de promotions internes ou d'embauches suite à des périodes d'emplois plus précaires. C'est le cas de Nathan Viallet, officiellement embauché préparateur physique et réathlétisation auprès du groupe réserve. Une continuité qui permet au club de conserver un profil déjà intégré aux méthodes de travail et au quotidien des jeunes joueurs.

Un parcours construit autour de la performance

Originaire de Clermont-Ferrand, Nathan Viallet a suivi une formation universitaire tournée vers la préparation physique de haut niveau. Diplômé d'une licence STAPS Entraînement sportif à l'Université Clermont Auvergne, complétée par une spécialisation en haltérophilie-musculation, il a ensuite rejoint l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne afin d'y préparer un Master Évaluation et Ingénierie de la Performance Sportive.

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Ses deux mémoires illustrent parfaitement son domaine d'expertise. Le premier portait sur le développement du potentiel aérobie du joueur de football à travers l'utilisation de la fréquence cardiaque et des seuils lactiques. Le second s'intéressait à la relation entre la charge interne, les capacités aérobies et la répétition des sprints selon le profil locomoteur des joueurs de centre de formation. Des travaux directement applicables au quotidien de l'ASSE.

Nathan Viallet : une montée en puissance à l'ASSE

Avant son arrivée à Saint-Étienne en juillet 2024, Nathan Viallet avait déjà multiplié les expériences au Clermont Foot. Après avoir travaillé auprès de la préformation, il avait intégré le groupe professionnel clermontois dans le cadre de sa formation.

À l'ASSE, il a progressivement trouvé sa place au sein du centre de formation comme stagiaire préparateur physique. Cette embauche définitive vient récompenser deux années de travail et de connaissance du fonctionnement du club.

Comme confirmé par l'ASSE, son rôle ne se limitera pas au développement athlétique. Il sera également chargé de la réathlétisation, un secteur devenu essentiel dans le football moderne. Son travail accompagnera les jeunes Verts de la réserve tout au long de leur progression, notamment lors des retours de blessure, afin de favoriser une reprise optimale avant leur retour sur les terrains. Une mission ô combien importante dans un centre de formation dont l'objectif reste d'alimenter régulièrement le groupe professionnel.