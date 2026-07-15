L'arrivée d'un entraîneur redistribue toujours les cartes. À l'ASSE, Ian Cathro ne fait pas exception. Son idée du jeu, basée sur un pressing intense, des transitions rapides et une forte mobilité, pourrait offrir une nouvelle dimension à plusieurs joueurs déjà présents au club. Certains ont confirmé leur potentiel lors du premier match de préparation, d'autres reviennent de blessure ou poursuivent leur progression. Tous ont une carte à jouer dans cette nouvelle ère. Faisons le tour des joueurs qui pourraient profiter de l'arrivée du coach écossais.

Joshua Duffus n'a pas attendu longtemps pour se mettre en évidence. Buteur contre Biel-Bienne, l'attaquant anglais a surtout séduit par son activité. Appels en profondeur, pressing constant, disponibilité dans les transitions : son registre colle parfaitement aux principes défendus par Ian Cathro.

Le nouvel entraîneur stéphanois semble vouloir s'appuyer sur un duo offensif capable de harceler les défenses adverses. Une configuration qui pourrait enfin permettre à Duffus d'évoluer dans son registre naturel, plus proche du but. Jusqu'ici, son potentiel n'avait été aperçu que par séquences. Dans ce nouveau schéma tactique, il pourrait devenir une véritable solution offensive.

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Jakob Breum, déjà dans son élément dans le système de Cathro

Recruté cet été en provenance des Go Ahead Eagles, Jakob Breum n'a disputé qu'une mi-temps sous ses nouvelles couleurs. Pourtant, les premières impressions sont encourageantes.

Le Danois a immédiatement montré sa qualité technique, sa capacité à évoluer entre les lignes et sa volonté de jouer vers l'avant. Ce sont précisément les qualités recherchées par Ian Cathro, qui demande beaucoup de mobilité à ses joueurs offensifs.

Breum arrive dans un environnement où son profil semble parfaitement identifié. Son adaptation au football français demandera du temps, mais tout laisse penser que le système stéphanois mis en place par Cathro lui offrira rapidement les conditions pour exprimer ses qualités.

Adam Baallal, une progression qui ne doit rien au hasard

Arrivé en janvier dernier en provenance de l'Académie Mohammed VI, Adam Baallal poursuit son ascension. D'abord intégré aux U19 puis à la réserve, le milieu marocain a progressivement gagné la confiance du staff professionnel.

Face à Biel-Bienne, il a confirmé pourquoi Ian Cathro l'apprécie déjà. Disponible, discipliné et très actif au pressing, Baallal a notamment participé à la récupération haute qui débouche sur le deuxième but stéphanois.

Son profil correspond aux exigences du nouveau coach. Capable d'enchaîner les efforts, de récupérer des ballons et de jouer juste, il pourrait rapidement s'installer dans la rotation malgré la concurrence qui s'annonce au milieu de terrain.

Luan Gadegbeku doit confirmer les promesses

Luan Gadegbeku n'est plus vraiment une découverte pour les supporters stéphanois. La saison dernière, le jeune milieu avait déjà laissé entrevoir de belles dispositions lors de ses apparitions avec les professionnels. Son volume de course, son agressivité dans les duels et sa capacité à se projeter avaient retenu l'attention. Le premier match de préparation de cet été a confirmé que le staff comptait toujours sur lui.

L'arrivée probable d'Áron Csongvai renforcera la concurrence, mais Cathro apprécie les joueurs capables d'imposer un gros rythme au milieu du terrain. Dans cette logique, Gadegbeku possède des arguments à faire valoir.

Nadir El Jamali a une saison à relancer

La saison 2025-2026 n'a pas permis à Nadir El Jamali de montrer toute l'étendue de son potentiel. Longtemps éloigné des terrains par une blessure, le Franco-Marocain revient avec l'ambition de repartir sur de nouvelles bases.

Avant ce coup d'arrêt, il faisait partie des joueurs les plus prometteurs du centre de formation. Sa qualité technique, sa capacité à éliminer et son intelligence dans les déplacements avaient convaincu les éducateurs stéphanois.

Ses données physiques sont également en adéquation avec les attentes d'Ian Cathro. El Jamali affiche une grosse capacité à répéter les efforts et à multiplier les courses à haute intensité, deux critères essentiels, notamment dans la philosophie de jeu que semble vouloir installer le technicien écossais.

Une préparation avec Ian Cathro qui pourrait bien rebattre les cartes

Ian Cathro l'a déjà montré lors du premier match amical : il n'hésitera pas à offrir des opportunités aux jeunes qui répondent à ses exigences. Joshua Duffus, Jakob Breum, Adam Baallal, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali ne partiront évidemment pas avec les mêmes ambitions ni le même statut. En revanche, ils possèdent tous des qualités qui s'intègrent naturellement dans les principes de jeu du nouvel entraîneur. À l'heure où l'ASSE poursuit son mercato, le club pourrait bien découvrir que certaines de ses meilleures recrues sont peut-être déjà présentes à L'Étrat...