Le jeune défenseur de l’ASSE, Naoufan Mnemoi, a été retenu par la Fédération Française de Football pour participer au Tournoi International du Val-de-Marne avec l’équipe de France U16. Une belle récompense pour l’un des espoirs du centre de formation stéphanois.

Repéré à 13 ans pour signer à l’AS Saint-Étienne, Naoufan Mnemoi (portrait ici) ne cesse de franchir les étapes depuis son arrivée dans le Forez en juillet dernier. Né le 22 janvier 2010, le défenseur central a su se distinguer cette saison avec les U16 et U17 nationaux grâce à son sens de l’anticipation et sa maturité rare pour son âge. Son sérieux et son abnégation lui ont ouvert les portes de la sélection nationale.

La FFF a publié la liste officielle des joueurs convoqués pour le Tournoi international du Val-de-Marne (25 octobre au 2 novembre 2025). Mnemoi y figure parmi les défenseurs retenus aux côtés de joueurs issus du PSG, de l’OM ou encore de l’En Avant Guingamp. Un signe fort de la confiance que place le staff tricolore dans le jeune Stéphanois.

Un tournoi relevé pour les Bleuets

Les Bleuets U16 disputeront trois rencontres au cours du tournoi :

France – Suisse , le 28 octobre à Plessis-Trévise

France – Pays-Bas , le 30 octobre

France – Japon, le 1er novembre à Bonneuil-sur-Marne

Une compétition de haut niveau qui servira de test grandeur nature pour cette génération 2010. L’objectif : poursuivre la formation internationale et détecter les talents capables de franchir un palier vers les sélections supérieures.

Pour Naoufan Mnemoi, ce tournoi représente une occasion unique de se mesurer à l’élite européenne et asiatique tout en confirmant les progrès réalisés sous le maillot vert. L’encadrement stéphanois, attentif à sa progression, voit en lui un profil complet, alliant rigueur défensive, relance propre et intelligence de jeu.

L’ASSE, toujours fidèle à sa tradition formatrice

La présence de Mnemoi dans cette sélection illustre une nouvelle fois le savoir-faire du centre de formation de l’ASSE, réputé depuis des décennies pour son excellence. Après avoir vu éclore de nombreux talents comme Saliba, Fofana ou encore Gourna-Douath, le club du Forez continue d’alimenter les équipes nationales jeunes.

Pour les supporters stéphanois, cette convocation est aussi un motif de fierté et d’espoir. À l’heure où le club s’efforce de retrouver les sommets du football français, ces jeunes pousses incarnent l’avenir et la continuité d’une identité forte, basée sur la formation et la confiance en la jeunesse.