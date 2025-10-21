Pour la seconde fois consécutive, l’AS Saint-Etienne (ASSE) s’est inclinée à domicile dans un Chaudron qui reste pourtant toujours aussi bouillant. Les supporters stéphanois ont une nouvelle fois fait le spectacle en tribunes. L’occasion de dire au revoir à l’ancien ministre de l’intérieur.

L’actualité politique mouvementée en France à vu le gouvernement Lecornu version 1 être quelque peu chamboulé. Dans la version numéro 2 du gouvernement Lecornu, Laurent Nunez a remplacé Bruno Retailleau au ministère de l’intérieur. Un départ qui ne peut que ravir les groupes de supporters de l’ASSE.

Les Green Angels embrasent le Chaudron

Au moment de l’entrée des joueurs samedi soir, les Green Angels ont déployé un tifo représentant 2 personnes tenant un cadre. On pouvait y lire le message : “Faut que tu viennes pour le voir, j’peux pas te l’expliquer”.

Plusieurs bâches plus petites ont alors défilées à l’intérieur de ce cadre. Une fois l’animation terminée, les pensionnaires du Kop Sud ont offert un spectacle pyrotechnique en embrasant la Tribune Jean Snella.

Les supporters de l’ASSE disent adieu à Bruno Retailleau.

Du côté du Kop Nord, les Magic Fans ont déployé une banderole suite au départ de Bruno Retailleau de son poste de ministre de l’intérieur. Le Président des Républicains a décidé de ne pas prendre part au Gouvernement Lecornu 2.0 et a donc laissé sa place à Laurent Nunez.

Cette décision a évidemment provoqué de la satisfaction du côté des supporters stéphanois. L’ancien locataire de la Place Beauveau souhaitait la dissolution des Magic Fans et des Green Angels depuis plusieurs mois. Le sujet avait animé le printemps du côté de Saint-Etienne. Si Bruno Retailleau avait cette volonté, les supporters de l’ASSE ainsi que le club se sont mobilisés pour contester ce projet qui n’aura jamais abouti.

Pendant la rencontre face au Mans, les Magic Fans ont déployé une banderole pour “saluer” le départ de Bruno Retailleau : “Un mandat à faire une fixette sur les stéphanois, le bourreau des ultras est tombé avant ses proies”.

Une autre banderole a été déployée du côté de La Tribune Charles Paret. L’interdiction de déplacement au Red Star a fait réagir les Magic Fans : "Interdire des supporters qui annoncent un boycott. La pref du 93 au service de votre sécurité. Nos impôts pour l’efficience de l’Etat Français."