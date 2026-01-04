Sans doute que l'ASSE aurait pu faire mieux ce samedi, face au Mans. Mais le défenseur stéphanois Mickaël Nadé retient du positif du match nul concédé (0-0). Des propos relayés par Ici Saint-Étienne.

Titularisé dans l'axe aux côtés de Kévin Pédro, Mickaël Nadé n'a pas concédé le moindre but face à des Manceaux pourtant prolifiques. L'ASSE a accroché son premier clean sheet depuis octobre (Pau FC, 6-0).

Mickaël Nadé regrette, mais retient le positif

Les Stéphanois auraient pourtant pu accrocher une victoire au vu du nombre d'occasions vendangées. Mais Nadé espère se servir de cette rencontre pour la suite de la saison.

"Un petit peu de regret ce soir. Mais c’est un point pris à l’extérieur. Il faut s’en satisfaire. On aurait pu perdre, comme on aurait pu gagner. Au final, c’est un nul, et on prend ce point. Il faut voir le verre à moitié plein..

On a eu une bonne mentalité défensive, tous ensemble. Ces derniers temps, on encaissait beaucoup. Là, on fait un clean sheet, on ne prend pas de but. On aurait pu marquer, on ne l’a pas fait. Donc au final, ce point, il est bon à prendre.

Sur le classement, on sait que c’est serré, tout peut aller très vite. Nous, en cette nouvelle année 2026, l’objectif est de gagner à la maison. Toujours essayer de prendre les trois points chez nous. Et à l’extérieur, essayer de faire au moins match nul, voire mieux. On va voir comment ça évolue petit à petit."

Une nouvelle charnière centrale à l'ASSE ?

Avec Kévin Pédro à ses côtés pendant 90 minutes, le défenseur de l'ASSE a empêché le Mans de prendre les devants. Le duo semble se complaire sur le rectangle vert.

"Avec Kévin Pédro, je sens qu’on monte en puissance. Même si le dernier match à Nice, on ne gagne pas, je sens qu’un truc est en train de se créer entre lui et moi. Ce soir, on l’a vu : on n’a pas pris de but, tous ensemble. Franchement, je suis très content."