Face au Mans, Dennis Appiah n'est pas parvenu à faire basculer la rencontre en faveur de l'ASSE. Le point du nul pourrait inquiéter, mais le latéral veut capitaliser sur cette rencontre pour la suite. Des propos relayés par Ici Saint-Étienne.

"Si on ne parle que du match, forcément, on a des regrets, retient Dennis Appiah. Après la mi-temps, on a trois grosses situations qui peuvent nous permettre de passer devant."

Mais c'est face à une équipe compétitive que l'ASSE a tenu tête. "C’était un match engagé, avec une équipe qui joue beaucoup les duels. Donc il fallait être propre techniquement, sur une surface assez difficile. (...) Mais je trouve qu’on a su sortir de la densité par moments. Notamment en début de deuxième mi-temps, on est bien ressortis sur le côté pour isoler Zuriko Davitashvili et créer des situations. C’était un match équilibré."

Appiah : "Il faut regarder le positif, continuer à bosser, progresser."

Toutefois, le latéral de l'ASSEespérait un meilleur résultat pour débuter la nouvelle année.

"On voulait bien commencer 2026, prendre des points, essayer de garder la cadence de Troyes. Mais on prend tout de même un point à l’extérieur. (...) Chaque point est bon à prendre. On a montré de bonnes choses aussi. Il faut regarder le positif, continuer à bosser, progresser.

(...) Au classement, on est toujours dans le bon wagon. Il reste pas mal de matchs. Plutôt que de se préoccuper de Troyes, on doit enclencher une bonne dynamique. Déjà essayer de rattraper Reims et le Red Star devant nous, et pourquoi pas Troyes après. On verra. Le championnat est encore long."

"C’est important aussi, dans ce genre de match à l’extérieur contre une belle équipe, de ne pas prendre de but. De rester solides. Sur cette deuxième partie de saison, il faut prendre le moins de buts possible."

Dennis Appiah veut retrouver sa place à l'ASSE

D'abord mis de côté, puis de retour sur les terrains depuis quelques semaines, Dennis Appiah retrouve des sensations depuis plusieurs matchs. Le défenseur de l'ASSE espère enchaîner pour aider l'ASSE à accrocher sa promotion en Ligue 1.

"J’enchaîne quelques matchs, c’est vrai. Ça faisait un moment que je ne jouais plus beaucoup. J’avais enchaîné deux matchs avant la Coupe de France, là, je rejoue.

Moi, je prends ce qu’il y a à prendre. Je bosse pour jouer le plus possible. Forcément, je suis content d’être sur le terrain. J’essaie d’aider l’équipe au maximum. J’aimerais évidemment jouer plus, j’ai encore envie de jouer. Donc, je vais me battre jusqu’au bout. Mais ça fait du bien d’être sur le terrain."