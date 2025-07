L'ASSE disputait ce samedi son premier match de préparation, Djylian N'Guessan a quitté ses coéquipiers sur blessure avant la mi-temps face à Carouge. Une très mauvaise nouvelle pour le club ?

Ce samedi 5 juillet, l’AS Saint-Étienne affronte Étoile Carouge (D2 suisse) pour son tout premier match de préparation de la saison 2025-2026. Dans un Envol Stadium ensoleillé, les Verts ont aligné une équipe mixte composée de cadres, de jeunes et de nouvelles recrues. Parmi eux, Djylian N'Guessan, titularisé à la pointe de l’attaque. Très actif en début de rencontre, l’attaquant semblait motivé à marquer les esprits… jusqu’à cette 40e minute qui a tout changé.

Alors qu’il enclenchait un pressing sur le porteur adverse, N’Guessan s’est soudainement arrêté, se tenant l’arrière de la cuisse droite. Après quelques secondes au sol, le verdict est tombé : sortie immédiate, remplacé avant même la pause. Une alerte musculaire qui inquiète à ce stade de la préparation estivale. Aucun risque n'a donc été pris pour le jeune joueur.

N'Guessan touché : les plans d’Horneland déjà contrariés ?

Pour le staff d’Eirik Horneland, cette blessure pourraît être un vrai coup dur. Le coach norvégien comptait sur cette phase de préparation pour observer ses éléments offensifs et peaufiner ses automatismes. L'absence de Lucas Stassin (en reprise), de Moueffek ou encore de Bouchouari, tous indisponibles, limitait déjà les options. Une potentielle blessure de N’Guessan, joueur capable d’apporter de la profondeur et de l’impact, pourrait encore restreindre la marge de manœuvre offensive.

D'autant plus que le jeune joueur issu du centre de formation a une belle carte à jouer dans la rotation de l’attaque. C'est Augustine Boakye qui a pris sa place sur le terrain. Le nouvel entrant a d'ailleurs délivré une passe décisive à Ben Old quelques minutes plus tard. Ben Old est le premier buteur stéphanois.

L’ASSE déjà confrontée à l’urgence physique

Ce type de blessure aux ischio-jambiers peut nécessiter plusieurs semaines de repos, surtout si une lésion est confirmée. Mais, bien évidemment nous n'en sommes pas là !

Les prochaines heures seront décisives pour connaître la gravité de la blessure. En attendant, le staff stéphanois devra prendre en compte cela pour adapter certaines charges de travail. Une chose est sûre : la reprise ne laisse aucun répit aux organismes.