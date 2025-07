La prépration des hommes d'Eirik Horneland s'intensifie. Moins d'un mois après la rentrée des classes, les Stéphanois retrouvent les terrains avec les premiers matchs amicaux (Carouge, Troyes). Le coach de l'ASSE s'est exprimé sur la préparation des Verts au micro du Progrès, d'après des propos retranscrits par EVECT.

De retour au charbon depuis le 19 juin, les verts ont enchainé sur un premier stage de préparation au Chambon-sur-Lignon (29 juin au 5 juillet). L'ASSE affrontait l'Étoile Carouge FC à l'Envol Stadium pour cloturer le séjour. Occasion toute trouvée pour le coach de donner du temps de jeu à ses joueurs.

Eirik Horneland, entraîneur de l'ASSE : "C’est la pré-saison, cela nous demande un peu plus de temps avec ces sept semaines et demie. Des joueurs qui ont été là tôt, alors que nos internationaux sont revenus un peu plus tard. On essaie d’avoir tout le monde au même niveau physique. (...) Il y aura une revue d’effectif."

L'ASSE doit retrouver ses automatismes ?

Mais la première rencontre amicale devrait être aussi l'occasion de se replonger dans le projet de jeu. "On va se plonger sur l’aspect tactique avec le match face à Carouge, confirme le coach norvégien. Le match va nous permettre d’intégrer de nombreux joueurs qui n’étaient pas avec nous la saison dernière.

Eirik Horneland est loin de sous-estimer le travail nécessaire pour performer la saison prochaine en Ligue 2. "Il y aura un étalonnement physique, juge ce dernier. Mais aussi un jugement tactique sur nos progressions, l’identité de notre équipe avec et sans le ballon. On a beaucoup de travail sans ballon à effectuer. L’an dernier, on a progressé avec le ballon, mais il y a beaucoup de travail à effectuer sans le ballon."

Un esprit de groupe à retrouver ?

Toutefois, la relégation en Ligue 2 marque les esprits. "On a perdu beaucoup de matchs la saison dernière, cela a été dur", avoue Eirik Horneland.

L'été n'est pas seulement synonyme de préparation physique. Mais il s'agit également d'une période propice à la création d'un groupe soudé. "Il faut faire front et repartir, physiquement, tactiquement, mais aussi mentalement. Perdre des matchs et être relégués demandent beaucoup dans les têtes. Démarrer en gagnant sera très important.

Il faut travailler, bien sûr, mais gagner semaine après semaine sera important. C’est ce qui nous fera changer. C’est plus difficile que ce que les gens imaginent."

Le programme de la préparation des Verts