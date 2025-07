Premier match de préparation pour les Verts ce samedi 5 juillet à Andrézieux. Le staff stéphanois a convoqué un groupe élargi pour affronter Carouge, avec plusieurs recrues et jeunes, tandis que certains cadres manquent encore à l’appel.

Le rendez-vous est fixé à 18h30 au stade de l’Envol. Face à l’Étoile Carouge (D2 suisse), les Stéphanois vont lancer leur préparation estivale avec un effectif élargi. Au total, 24 joueurs ont été convoqués par Eirik Horneland, dont de nombreuses têtes nouvelles selon les informations du Progrès.

Côté gardiens, Larsonneur est bien là, accompagné de Maubleu et Delacroix. La défense comprend Appiah, Batubinsika, Bernauer, Nadé, Owusu, Traoré, Dodote et Makhloufi. Le milieu est garni avec Tardieu, Fomba, Jaber, Mouton, El Jamali, Eymard et Gadegbeku. Enfin, l’attaque est confiée à Cardona, Boakye, Old, N’Guessan et Davitashvili.

Une première occasion de jauger la recrue Mahmoud Jaber mais aussi les jeunes en quête d’un rôle cette saison. Le staff pourrait aussi tester des associations inédites ou poser les bases du système à venir.

Stassin, Moueffek et Bouchouari aux abonnés absents

Ce premier galop d’essai se fera sans quelques éléments importants. Lucas Stassin, encore en phase de reprise après une blessure à la cheville, reste au repos. Même chose pour Aïmen Moueffek, qui poursuit son programme individualisé.

Deux autres absences sont à signaler : Benjamin Bouchouari et Igor Miladinovic, tous deux blessés. Kevin Pedro, quant à lui, est ménagé après un souci au genou. Enfin, Yvann Maçon, qui a participé à la Gold Cup, est logiquement laissé au repos.

Une première étape avant une montée en puissance

Cette rencontre amicale à Andrézieux doit permettre à Horneland de poser les premières pierres du projet de jeu stéphanois. Entre intégration des recrues, mise en jambes des cadres et exposition des jeunes, les enseignements seront multiples.

Face à un adversaire modeste mais sérieux, l’ASSE cherchera avant tout du rythme et des repères collectifs. Une entrée en matière qui marquera le coup d’envoi officiel de la saison 2025-2026… avec la volonté de retrouver l'élite du football français, dès ce soir pour les fidèles supporters attendus à l’Envol ce samedi.