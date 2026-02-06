L'ASSE s'apprête à défier Montpellier ce samedi à 20h au Stade Geoffroy-Guichard ! Présent en conférence de presse, la nouvelle recrue stéphanoise, Abdoulaye Kanté s'est exprimé devant les médias. Extraits.

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "En Côte d'Ivoire, je n'ai pas beaucoup joué. Même le coach m'avait demandé si j'ai joué des championnats en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas été le cas pour moi parce que ce n'était pas très facile pour moi de jouer là-bas. Les parents ils misent plus sur l'école, donc je jouais un peu dans les centres de formation, mais les centres de formation amateurs. Je suis pas toujours ici à l'école, c'est de là-bas que je suis venu."

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Quand je suis arrivé ici, je suis pas allé directement dans un centre. J'étais à Montfermeil. J'ai fait une année à Montfermeil en U19 N et j'avais 15-16 ans. J'étais surclassé."

Abdoulaye Kanté revient sur son parcours avant de rejoindre l'ASSE

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "J'ai fait une année là-bas (Montfermeil). Après, je suis allé à Troyes. À Troyes, j'ai fait une année en réserve. Je suis monté quand j'ai eu 18 ans. J'ai fait les deux années en pro et après, je suis allé en Angleterre. Depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé d'être footballer professionnel. Mais je n'avais pas les moyens pour réaliser ce rêve. Comme je l'ai dit, les parents misent un peu plus sur l'école, parce que pour eux, c'est un peu la sécurité."

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Quand tu commences, il y a des étapes et tu sais que bon, dans 10 ans, je serai là. Mais le foot, on ne sait pas. Peut-être une blessure ou quelque chose comme ça. Donc moi je m'entraînais, je croyais vraiment que je pouvais faire quelque chose dans ce domaine. Donc quand je viens ici, je commence à aller un peu à l'école et tout. Mais dans ma tête, je sais que j'ai un petit talent que je vais mettre en valeur et voir ce que ça va donner. Mais dans ma tête, je sais que j'avais vraiment envie d'être footballeur professionnel et j'essayais de mettre les moyens à ma disposition pour pouvoir réaliser ce rêve."

Un prêt avec une option d'achat obligatoire ?

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Oui, je suis prêté, mais il y a une option d'achat. Franchement, sur ce côté (si OA obligatoire ou non), je ne sais pas trop. Je sais que je suis là. J'ai une mission, c'est d'aider au maximum le club pour qu'on puisse monter ensemble. Maintenant, si c'est obligatoire ou pas, je ne sais pas trop. Le 14, c'est par rapport à N'Golo Kanté quand il était à Leicester. J'ai essayé de regarder un petit peu dans le numéro si j'avais un autre numéro de Yaa Touré dans sa carrière. J'ai vu qu'il n'y avait pas. Et bon, N'Golo Kanté, vu que c'est le même nom et c'est un peu le même profil, je me suis dit, vas-y, je prends le 14. Un petit peu, ça m'inspire un petit peu."

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Oui, j'ai regardé un peu les matchs. J'ai vu le match Saint-Etienne Troyes. Je n'ai pas vu beaucoup de matchs, franchement, ces derniers mois. Mais j'étais au stade comme j'étais pour le dernier match. Donc j'ai vu tout le match. J'ai vu un peu le match contre 3. Et c'est tout. En tout cas, je pense qu'on a un très bon groupe."

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "On a un groupe de qualité. Après, on se retrouve un petit peu en difficulté dans ces dernières semaines. Mais on sait qu'on a un objectif à atteindre et on n'est pas très loin de notre objectif aussi parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Il y a aussi un nouveau coach qui est arrivé et je vois que de jour en jour, il y a la motivation, on s'entraîne dur et je pense qu'on peut atteindre nos objectifs en travaillant. En tout cas, c'est un bon groupe, c'est un groupe qui vit."