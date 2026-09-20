Le classement Ligue 2 s’est resserré derrière l’ASSE après une 7e journée riche en buts et en rebondissements. Les Verts restent leaders malgré leur nul à Metz (2-2).

La 7e journée de Ligue 2 a livré plusieurs enseignements. L’ASSE conserve la première place, mais voit le Red Star revenir à deux points. Reims et Montpellier restent également dans le haut du tableau. Derrière, plusieurs équipes se tiennent en quelques points.

Avec 27 buts inscrits en neuf rencontres, cette journée a aussi offert plusieurs scénarios spectaculaires. Nancy s’est notamment imposé 4-3 à Rodez, tandis que le Red Star a réalisé une belle opération à Guingamp.

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L’ASSE toujours leader

Saint-Étienne reste en tête du championnat avec 16 points en sept journées. Les Verts ont pourtant laissé filer une victoire qui leur tendait les bras à Metz.

Après une première période sans but, l’ASSE a frappé deux fois en quatre minutes. Kévin Pedro a ouvert le score à la 68e minute, avant qu’Augustine Boakye ne double la mise quatre minutes plus tard. Les Stéphanois semblaient alors se diriger vers un nouveau succès.

Metz a cependant réagi dans les dernières minutes. Arthur Mbodji a réduit l’écart à la 80e minute, avant l’égalisation de Jessy Deminguet à la 89e. Saint-Étienne repart donc de Lorraine avec un point.

Ce résultat permet malgré tout aux Verts de conserver deux longueurs d’avance sur le Red Star. Le club francilien s’est imposé 3-1 sur la pelouse de Guingamp et confirme son excellent début de saison.

Reims reste troisième avec 13 points après son nul 1-1 contre Montpellier. Le club champenois demeure invaincu après sept journées. Montpellier complète le quatuor de tête avec 12 points.

Une Ligue 2 déjà très serrée

Derrière les quatre premiers, la bataille fait rage. Metz, Nancy, Annecy et Sochaux comptent tous 10 points. Dijon suit avec neuf unités après sa victoire 2-1 à Annecy.

La bonne opération de cette 7e journée est à mettre au crédit de Nancy. Les Lorrains ont remporté un match complètement fou à Rodez, 4-3. Avec dix points, ils reviennent au contact des équipes de tête.

Pau a également réalisé une belle opération en dominant Dunkerque 2-0. Le club béarnais compte désormais huit points, comme Guingamp, Dunkerque et Grenoble.

En bas de tableau, Nantes a décroché sa deuxième victoire de la saison à Boulogne-sur-Mer (2-1). Les Canaris restent toutefois 15es avec sept points. Clermont n’a toujours pas gagné après sept journées. Les Auvergnats ont concédé un nouveau nul, cette fois à Grenoble (1-1), et comptent six points.

Boulogne-sur-Mer et Laval ferment la marche avec cinq unités. Laval a toutefois pris un point contre Sochaux (1-1).

Après sept journées, l’ASSE possède donc quatre points d’avance sur Montpellier, mais seulement deux sur le Red Star. Le championnat reste très ouvert derrière le leader, avec plusieurs équipes regroupées en quelques points. La prochaine journée permettra déjà de mesurer si les écarts commencent à se creuser.

Classement après la 7e journée