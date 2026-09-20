Après une douloureuse défaite concédée à Montpellier (1-0), le Pau FC et ses prêtés stéphanois accueillaient l'USL Dunkerque ce vendredi avant la trêve internationale. Les Palois souhaitaient se relancer en Ligue 2 face à des Nordistes en pleine confiance après avoir fait tomber l'ASSE (2-1).

Après le nul frustrant concédé à domicile face à Sochaux (1-1), où les Béarnais n'avaient pas réussi à concrétiser leur supériorité numérique, le Pau FC se déplaçait au Stade de la Mosson pour y défier le Montpellier HSC à l'occasion de la 6ᵉ journée de Ligue 2. Face à des Héraultais revanchards après leur revers subi face à l'ASSE (3-1), la soirée a tourné au vinaigre pour les Palois.

Battu sur la plus petite des marges (1-0), Pau enregistre un coup d'arrêt inquiétant et glisse à la 15ᵉ place du classement avec seulement 5 points au compteur.

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Inamovible lors des sorties précédentes en Ligue 2 dans l'axe de la défense à trois, le jeune défenseur stéphanois, Axel Dodote n'a pas disputé la moindre minute lors de cette rencontre. Luan Gadegbeku était de nouveau remplaçant au coup d'envoi. Le milieu formé à l'ASSE est entré à la 70ᵉ minute de jeu pour tenter d'apporter du rythme et d'aider ses coéquipiers à inverser la tendance avant le coup de sifflet final, en vain.

Pau souhaitait se relancer en Ligue 2 avant la trêve

Ce vendredi, le Pau FC retrouvait le Nouste Camp pour la réception de l'USL Dunkerque lors de la 7ᵉ journée de Ligue 2. Un rendez-vous charnière avant la pause internationale.

Les Dunkerquois abordaient ce déplacement galvanisés par leur solide succès décroché samedi dernier face à l'AS Saint-Étienne (2-1). Face à un bourreau des Verts en pleine confiance, les Palois devaient élever leur curseur d'intensité pour éviter de s'enliser en bas de tableau.

Pour Axel Dodote et Luan Gadegbeku, l'enjeu était double : retrouver du temps de jeu sous les ordres de Thierry Debès et permettre au Pau FC de basculer vers la trêve avec trois points précieux en poche pour s'éloigner de la zone rouge en Ligue 2.

Dodote participe, contrairement à Gadegbeku

Les deux stéphanois n'étaient pas titulaires pour cette rencontre. Entré en jeu à la 58e minute, Axel Dodote est pleinement impliqué dans le second but palois où il effectue un excellent travail de relance sous pressing qui permet aux palois de s'offrir la victoire. Un bol d'air avant la trêve. Luan Gadegbeku n'a lui pas pris part à la rencontre. Victoire 2-0 pour Pau contre le Dunkerque d'Enzo Mayilla, entré à la 68e minute de jeu.