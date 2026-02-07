Avec l'arrivée imminente de Philippe Montanier, l'AS Saint-Étienne (ASSE) s'apprête à tourner une nouvelle page. Reste à savoir si celle-ci sera enfin synonyme de stabilité.

Il ne reste plus que quelques détails à régler. Mais sauf retournement de situation, Philippe Montanier deviendra dans les prochains jours le nouvel entraîneur de l'ASSE. Le Normand a donné son accord pour succéder à Eirik Horneland, dont le passage à la tête des Verts s'achèvera samedi, à l'issue de la réception de Boulogne.

Sur le papier, l'objectif semble atteignable. L'ASSE n'est qu'à deux points de la deuxième place, synonyme de remontée directe en Ligue 1. Mais au-delà du classement, c'est une véritable mue que le club doit entamer. Depuis cinq ans, Saint-Étienne change d'entraîneur presque chaque hiver. Et les mêmes désillusions s'enchaînent.

Une instabilité chronique chez les Verts

Puel, Dupraz, Batlles, Dall'Oglio, Horneland... En cinq hivers, cinq entraîneurs ont quitté leur poste. Une valse de techniciens qui symbolise l'instabilité chronique du club ligérien. Aucun n'a vraiment eu le temps de construire sur la durée.

Depuis le départ de Claude Puel en décembre 2021, la durée moyenne d'un entraîneur à l'ASSE est de moins de 14 mois. Horneland, dernier en date, s'apprête à quitter le club après 405 jours de fonction : 41 matchs, pour un bilan équilibré de 16 victoires, 9 nuls et 16 défaites.

Avant lui, Olivier Dall'Oglio était resté 370 jours (38 matchs, 17 victoires). Laurent Batlles avait tenu 523 jours, le temps de diriger 57 rencontres (23 victoires). Et Pascal Dupraz, appelé en urgence, n'avait eu que 198 jours pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. En vain.

Bâtir un projet, pas juste viser une montée

Si l'ASSE veut retrouver durablement l'élite, elle doit dépasser la simple remontée. Philippe Montanier, libre depuis son départ de Toulouse, coche toutes les cases pour s'inscrire dans une démarche de construction : expérience, connaissance de la L2, profil "data-compatible".

Mais il devra être soutenu. Car à l'ASSE, les entraîneurs passent, mais les problèmes restent. Gouvernance opaque, infirmerie remplie, mercato raté, communication brouillonne... Autant de chantiers qui dépassent le simple rectangle vert.

Si Kilmer Sports Ventures veut donner une direction claire à son projet, c'est d'abord en garantissant de la stabilité à son futur entraîneur. Montanier n'est pas un sauveur. Mais il devra être un bâtisseur. Encore faut-il qu'on lui laisse les clés et les moyens.

Eirik Horneland

Décembre 2024 – Janvier 2026 (405 jours)

41 matchs : 16 victoires, 9 nuls, 16 défaites

Olivier Dall’Oglio

Décembre 2023 – Décembre 2024 (370 jours)

38 matchs : 17 victoires, 7 nuls, 14 défaites

Laurent Batlles

Juin 2022 – Décembre 2023 (523 jours)

57 matchs : 23 victoires, 15 nuls, 19 défaites

Pascal Dupraz

Décembre 2021 – Mai 2022 (198 jours)

25 matchs : 7 victoires, 7 nuls, 11 défaites

Claude Puel

Octobre 2019 – Décembre 2021 (802 jours)

88 matchs : 26 victoires, 23 nuls, 39 défaites

Source : asse-stats