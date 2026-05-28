Nice - ASSE. Privé de ses 35 000 supporters, l'Allianz Riviera accueillera le barrage retour dans un silence inhabituel. Philippe Montanier a réagi — et y a trouvé le seul point positif possible.

Nice - ASSE : Pourquoi Nice joue à huis clos

La sanction remonte au 17 mai 2026. Lors de la réception de Metz en clôture de saison, les supporters niçois ont déclenché des engins pyrotechniques, envahi la pelouse et commis des dégradations au coup de sifflet final. La commission de discipline de la LFP a tranché : deux matchs à huis clos total de l'Allianz Riviera, plus un troisième avec sursis. Nice a fait appel — et s'est retrouvé avec une sanction aggravée, la Commission Supérieure d'Appel de la FFF maintenant les deux matchs fermes tout en ajoutant un retrait d'un point avec sursis pour la saison prochaine. Le barrage retour du 29 mai tombe directement dans cette fenêtre. Les 35 000 spectateurs habituels resteront chez eux.

« On se retrouve au temps du Covid »

Montanier ne cache pas que jouer sans public, ça lui arrache quelque chose. « On joue au foot avec des supporters, même si des fois ils nous sont hostiles, ça met quand même une atmosphère incroyable. On joue aussi des matchs de haut niveau pour ça, pour avoir des super ambiances. » Mais le coach stéphanois remet les choses en perspective : « Maintenant c'est comme ça. On se retrouve un peu au temps du Covid, où les tribunes sont vides. Je crois qu'en Coupe de France aussi les tribunes étaient vides. Donc les deux équipes ont eu une expérience assez récente à ce niveau. »

Le terrain, le ballon, l'enjeu — même pour les deux

L'équité du contexte, Montanier y revient. « Le terrain sera le même pour les deux équipes, le ballon sera le même pour les deux équipes. L'enjeu est assez important pour faire abstraction de ce contexte. » Ni avantage ni handicap — le huis clos efface l'effet Allianz Riviera.

Nice - ASSE : La communication, seul gain du silence

Et le fameux point positif ? « Le seul côté positif, c'est qu'ils vont pouvoir communiquer plus qu'à Geoffroy-Guichard, par exemple, où à 3 mètres vous n'entendez pas. On essaye toujours de voir le bon côté des choses. Et le bon côté des choses, c'est dans la communication. Les entraîneurs, les joueurs vont pouvoir plus communiquer. Ça va peut-être aider chaque équipe. »

Source : conférence de presse Philippe Montanier, 28 mai 2026

Nice perd un titulaire majeur avant le barrage