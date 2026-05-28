La veille du barrage retour face à Nice, Philippe Montanier a réglé ses comptes avec le récit dominant. Non, l'ASSE n'a pas manqué d'entrain mardi. Oui, le groupe est quasiment au complet.

ASSE : Un groupe frais malgré la fatigue

Bonne nouvelle dans les rangs stéphanois à 24 heures du match le plus important de la saison. « Les blessés longue durée habituels, mais tout le reste c'est sous le pont, dont Ben Old qui sera disponible pour ce match. Et les autres, tout le monde va bien. » Le technicien corse confirme le retour de Dennis Appiah, sorti sur blessure en cours de semaine : « Pas de problème. Tous les petits bobos ont disparu malgré la fatigue et le dernier match mardi, mais on est frais et dispo. » Seul Nguessan reste à l'infirmerie, toujours gêné aux ischio-jambiers.

« Généreux, pas manquant d'entrain »

Manque d'implication mardi à Geoffroy-Guichard ? Montanier ne valide pas. « Non, je ne partage pas ça. On a plutôt été très généreux, d'ailleurs les stats physiques, le confort dans l'animation, notamment dans le dernier tiers offensif. » Le constat s'arrête là où il commence : « Nice comme nous, on l'a dit après le match, on peut le confirmer — ça a été pauvre. C'était un match à ne pas renouveler sur le plan offensif. Mais au niveau du dynamisme, de la générosité, de l'implication, je trouve que ça a été plutôt bien. Mais pas assez juste et pas assez précis offensivement. »

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Des connexions à trouver vendredi

L'animation offensive reste le chantier. Montanier l'analyse avec précision : « Ça ne joue pas à grand-chose. Souvent, c'est un appel ou deux qui n'est pas présent, une connexion ou deux qui ne se fait pas, une dernière passe ou une avant-dernière passe qui n'est pas assez précise. » Le diagnostic est posé. « On a eu plutôt de bonnes amorces, mais on a péché dans la connexion entre les joueurs et une justesse technique — parce qu'il faut être vite et précis, et dès que vous ne l'êtes pas, les actions offensives sont avortées. » Ce retour de match vaut avertissement. À Nice vendredi, la précision ne sera plus optionnelle.

Source : conférence de presse Philippe Montanier, 28 mai 2026